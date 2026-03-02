Дроны атаковали нефтеналивной терминал "Шесхарис" в Новороссийске — видео

В ночь с 1 на 2 марта город Новороссийск подвергся атакам дронов. После серии взрывов в районе местного порта возник пожар. Вероятно, горит нефтеналивной терминал "Шесхарис",
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтеналивной терминал “Шесхарис” в Новороссийске, чем вызвали серию взрывов и пожар.
- Атака произошла ночью 1 на 2 марта, ставшая причиной введения ограничений на движение в районе порта.
Нефтеналивной терминал "Шесхарис" горит в Новороссийске на фоне атаки дронов
Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились в 22.50 по Киеву. Местные жители жаловались на "хлопки", а мэр города Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в районе набережной.
Все это происходило не только на фоне атаки стандартными дронами, но и морскими. Практически сразу после первых взрывов в соцсетях появились кадры с пожаром.
Нефтеналивной терминал «Шесхарис», вероятно, загорелся в результате атаки на Новороссийск. Жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в ночь на 2 марта. Пострадал один человек, уточнили местные власти.
Новороссийск продолжает подвергаться атакам ВСУ. На данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли вспышки, их ликвидируют.
Нефтеналивной терминал "Шесхарис" — это большой морской комплекс для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры. Это один из крупнейших и стратегически важных нефтяных терминалов России. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны.
