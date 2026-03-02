Дроны атаковали нефтеналивной терминал "Шесхарис" в Новороссийске — видео

В ночь с 1 на 2 марта город Новороссийск подвергся атакам дронов. После серии взрывов в районе местного порта возник пожар. Вероятно, горит нефтеналивной терминал "Шесхарис",

Первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились в 22.50 по Киеву. Местные жители жаловались на "хлопки", а мэр города Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения в районе набережной.

Все это происходило не только на фоне атаки стандартными дронами, но и морскими. Практически сразу после первых взрывов в соцсетях появились кадры с пожаром.

Нефтеналивной терминал «Шесхарис», вероятно, загорелся в результате атаки на Новороссийск. Жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в ночь на 2 марта. Пострадал один человек, уточнили местные власти.

Новороссийск продолжает подвергаться атакам ВСУ. На данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли вспышки, их ликвидируют.

Нефтеналивной терминал "Шесхарис" — это большой морской комплекс для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры. Это один из крупнейших и стратегически важных нефтяных терминалов России. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны.