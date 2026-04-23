Дрони атакували об'єкти нафтової інфраструктури у двох областях РФ — відео
Джерело:  online.ua

У РФ вночі дрони атакували одразу два об'єкти - Новокуйбишевський НПЗ, що в Самарській області та НПС "Горький", що знаходиться в Нижегородській області.

Головні тези:

  • Дрони атакували два ключових об'єкти нафтової інфраструктури в Росії: Новокуйбишевський НПЗ та НПС “Горький”.
  • НПС “Горький” є важливою нафтоперекачувальною станцією в структурі компанії “Транснефть”, з великим резервуарним парком та значним обсягом переробки нафти.

Нова “нафтова бавовна” у Росії: що відомо

НПС "Горький" — це ключова нафтоперекачувальна станція, що входить до структури АТ "Транснефть"- Верхня Волга". Вона функціонує як головна/проміжна станція, забезпечуючи транспортування нафти трубопроводами (включаючи Сургут — Горький — Полоцьк) і має в своєму розпорядженні один з найбільших резервуарних парків у Росії.

В основному НПС качає нафту на внутрішні маршрути, до НПЗ Лукойл у Кстово.

Місцева влада підтвердила атаку на Новокуйбишевський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".

Запущений у 1951 році, цей НПЗ став одним з перших радянських підприємств, які виробляли паливо для реактивних двигунів та ракетно-автомобільні олії.

Переробні потужності сьогодні — 8–9 млн. тонн нафти на рік.

Новокуйбишевський НПЗ виробляє паливо для всіх видів: автомобільне, авіаційне, суднове; компоненти олій, бітуми, кокс і нафтохімічну продукцію.

Більше по темі

Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Гучна "бавовна" гримить в Ленінградській та Волгоградській областях — відео
“Бавовна” в Росії 27 березня - останні подробиці

