Дрони атакували об'єкти нафтової інфраструктури у двох областях РФ — відео

У РФ вночі дрони атакували одразу два об'єкти - Новокуйбишевський НПЗ, що в Самарській області та НПС "Горький", що знаходиться в Нижегородській області.

Нова “нафтова бавовна” у Росії: що відомо

НПС "Горький" — це ключова нафтоперекачувальна станція, що входить до структури АТ "Транснефть"- Верхня Волга". Вона функціонує як головна/проміжна станція, забезпечуючи транспортування нафти трубопроводами (включаючи Сургут — Горький — Полоцьк) і має в своєму розпорядженні один з найбільших резервуарних парків у Росії.

В основному НПС качає нафту на внутрішні маршрути, до НПЗ Лукойл у Кстово.

Місцева влада підтвердила атаку на Новокуйбишевський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя, входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".

Запущений у 1951 році, цей НПЗ став одним з перших радянських підприємств, які виробляли паливо для реактивних двигунів та ракетно-автомобільні олії.

Переробні потужності сьогодні — 8–9 млн. тонн нафти на рік.