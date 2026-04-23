Дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в двух областях РФ — видео

В РФ ночью дроны атаковали сразу два объекта – Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и НПС "Горький", находящийся в Нижегородской области.

Новая "нефтяная бавовна" в России: что известно

НПС "Горький" — это ключевая нефтеперекачивающая станция, входящая в структуру АО "Транснефть" — Верхняя Волга". Она функционирует как главная/промежуточная станция, обеспечивая транспортировку нефти по трубопроводам (включая Сургут — Горький — Полоцк) и располагает одним из самых крупных парков России.

В основном НПС качает нефть на внутренние маршруты, в НПЗ ЛУКОЙЛ в Кстово.

Местные власти подтвердили атаку на Новокуйбышевский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья, входящий в группу ПАО "НК "Роснефть".

Запущенный в 1951 году этот НПЗ стал одним из первых советских предприятий, производивших топливо для реактивных двигателей и ракетно-автомобильные масла.

Перерабатывающие мощности сегодня — 8–9 млн. тонн нефти в год.