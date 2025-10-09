Дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу Волгоградської області РФ

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема через атаки в регіоні зафіксовано пошкодження та пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

“Бавовна” у Волгоградській області: що відомо

Атака дронів сталася приблизно о 01:00 ночі за київським часом, пишуть місцеві пабліки. Незабаром інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено будівлю котельні та горять "об'єкти паливно-енергетичного комплексу".

У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Поширити

Також він додав, що наразі пожежні служби вже нібито на місці та ліквідовують осередки загорянь.

Тим часом низка пабліків пишуть, що, за словами місцевих жителів, у Котовому після таки Дронов горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод").

Пожежі в районі газопереробного заводу у Котовому та НПС «Єфимівка» у Волгоградській області фіксує система моніторингу пожеж NASA.

Коробківський газопереробний завод — це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі.

Крім заводу, згідно з системою моніторингу пожеж NASA, спалах зафіксовано в районі нафтоперекачувальної станції (НПС) «Яфимівка», що належить до інфраструктури АТ «Транснефть — Приволга».

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив про те, що безпілотники уразили "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котове Волгоградської області РФ.

За його словами, цей об’єкт є критичним для російської нафтогазової інфраструктури: він забезпечує переробку і транспортування газового конденсату, а також виробництво сировини для хімічної промисловості. Завод входить у систему постачання палива для внутрішнього ринку РФ, а також для експорту.