Росіяни скаржилися на атаку дронів та вибухи у Волгограді
Росіяни скаржилися на атаку дронів та вибухи у Волгограді

вибухи
Джерело:  online.ua

У ніч на 18 вересня дрони, ймовірно, атакували підприємство "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка" у російському Волгограді, місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів.

Головні тези:

  • У ніч на 18 вересня дрони атакували підприємство “Лукойл-Волгограднєфтєпереработка” у Волгограді, спричинивши понад десять вибухів.
  • Місцеві жителі почули звуки мотора та вибухи в південній частині міста, що призвело до введення плану “Ковер” у місцевому аеропорту.
  • Підозрюється, що метою атак було підприємство “Лукойл”, яке забезпечує пальним російську армію.

Дрони атакували НПЗ у Волгограді

За повідомленнями місцевих жителів, було чутно звук мотора і вибухи у південній частині міста Волгоград. Також про гучні звуки повідомляють жителі сусідніх населених пунктів.

В аеропорту Волгограда вводили план "Ковер". Було скасовано два московських рейси.

Губернатор області заявив, що через падіння уламків БпЛА було вибито шибки і пошкоджено дах у двох приватних домоволодіннях у Красноармійському районі. Без постраждалих.

У соцмережах припускають, що ціллю безпілотників було підприємство концерну "Лукойл", який забезпечує пальним армію держави-агресора.

Російське ж Міноборони заявило, що протягом ночі черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 43 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над територією Ростовської, Волгоградської, Курської та Бєлгородської області і над окупованим Кримом.

