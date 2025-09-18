Россияне жаловались на атаку дронов и взрывы в Волгограде

В ночь на 18 сентября дроны, вероятно, атаковали предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде, местные жители сообщали о более десятке взрывов.
Главные тезисы
- Дроны атаковали предприятие 'Лукойл-Волгограднефтепереработка' в Волгограде, вызвав более десятка взрывов, что привело к заметной тревоге среди местных жителей.
- Подозревается, что основной целью атаки было предприятие, обеспечивающее поставки горючего для российской армии.
Дроны атаковали НПЗ в Волгограде
По сообщениям местных жителей, слышен был звук мотора и взрывы в южной части города Волгоград. Также о громких звуках сообщают жители соседних населенных пунктов.
В аэропорту Волгограда вводили план "Ковер". Были отменены два московских рейса.
Губернатор области заявил, что из-за падения обломков БпЛА были выбиты стекла и повреждена крыша в двух частных домовладениях в Красноармейском районе. Без пострадавших.
В соцсетях предполагают, что целью беспилотников было предприятие концерна "ЛУКойл", обеспечивающего горючим армию государства-агрессора.
Российское же Минобороны заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской области и над оккупированным Крымом.
