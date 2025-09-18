У ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 18 вересня уразили Волгоградський НПЗ.

Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ

У ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області РФ.

Волгоградський НПЗ залучений у забезпеченні потреб збройних сил ворога.

Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти у РФ.

За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.