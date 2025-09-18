У ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації

У ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ

ССО
НПЗ

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 18 вересня уразили Волгоградський НПЗ.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили Волгоградський НПЗ в ніч на 18 вересня.
  • Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником ПММ у Південному федеральному окрузі Росії.
  • Зупинено роботу НПЗ після ураження, що призвело до припинення постачання ворожої армії.

Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ

У ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області РФ.

Волгоградський НПЗ залучений у забезпеченні потреб збройних сил ворога.

Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти у РФ.

За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ — вибухи лунали на двох залізничних станціях
залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Воронезькій та Ростовській областях РФ лунала гучна "бавовна" — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ у Росії
Генштаб ЗСУ
Саратовський НПЗ знову під ударом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?