У ССО підтвердили ураження Волгоградського НПЗ

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 18 вересня уразили Волгоградський НПЗ.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно уразили Волгоградський НПЗ в ніч на 18 вересня.
- Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником ПММ у Південному федеральному окрузі Росії.
- Зупинено роботу НПЗ після ураження, що призвело до припинення постачання ворожої армії.
Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ
У ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області РФ.
Волгоградський НПЗ залучений у забезпеченні потреб збройних сил ворога.
Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі Росії. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти у РФ.
За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.
Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.
