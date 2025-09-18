У ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ
У ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в ночь на 18 сентября поразили Волгоградский НПЗ.

  • Силы специальных операций ВСУ подтвердили успешное поражение Волгоградского НПЗ в ночь на 18 сентября.
  • Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе России, его остановка привела к прекращению поставок вражеской армии.
  • Ежегодный объем переработки на Волгоградском НПЗ составляет 15,7 млн. тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в РФ.

Силы специальных операций поразили Волгоградский НПЗ

В ночь на 18 сентября подразделениями Сил специальных операций поражен Волгоградский НПЗ в Волгоградской области РФ.

Волгоградский НПЗ вовлечен в обеспечении потребностей вооруженных сил противника.

Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн. тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в РФ.

По предварительной информации, остановлена работа НПЗ.

Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага.

