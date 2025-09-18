У ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в ночь на 18 сентября поразили Волгоградский НПЗ.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ подтвердили успешное поражение Волгоградского НПЗ в ночь на 18 сентября.
- Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе России, его остановка привела к прекращению поставок вражеской армии.
- Ежегодный объем переработки на Волгоградском НПЗ составляет 15,7 млн. тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в РФ.
Силы специальных операций поразили Волгоградский НПЗ
В ночь на 18 сентября подразделениями Сил специальных операций поражен Волгоградский НПЗ в Волгоградской области РФ.
Волгоградский НПЗ вовлечен в обеспечении потребностей вооруженных сил противника.
Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн. тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в РФ.
По предварительной информации, остановлена работа НПЗ.
Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-