Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области РФ

В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности, из-за атак в регионе зафиксированы повреждения и пожары на объектах топливно-энергетического комплекса.

"Бавовна" в Волгоградской области: что известно

Атака дронов произошла около 01:00 ночи по киевскому времени, пишут местные паблики. Вскоре информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отбивают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.

По его словам, в результате атаки повреждено здание котельной и горят "объекты топливно-энергетического комплекса".

В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошло возгорание на территории объектов топливно-энергетического комплекса. Поделиться

Также он добавил, что пожарные службы уже якобы на месте и ликвидируют очаги возгораний.

Тем временем ряд пабликов пишут, что, по словам местных жителей, в Котовом после Дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод").

Пожар в районе газоперерабатывающего завода в Котово и НПС «Ефимовка» в Волгоградской области фиксирует система мониторинга пожаров NASA.

Коробковский газоперерабатывающий завод — это крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе.

Кроме завода, согласно системе мониторинга пожаров NASA, вспышка зафиксирована в районе нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ефимовка», принадлежащей к инфраструктуре АО «Транснефть — Приволга».

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил о том, что беспилотники поразили "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области РФ.

По его словам, этот объект критический для российской нефтегазовой инфраструктуры: он обеспечивает переработку и транспортировку газового конденсата, а также производство сырья для химической промышленности. Завод входит в систему снабжения топлива для внутреннего рынка РФ, а также для экспорта.