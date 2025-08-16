В Волгограде снова горит НПЗ — видео

Днем 16 августа россияне снова пожаловались на инцидент в Волгограде. Там в районе местного НПЗ поднялся столб дыма.

На Волгоградском НПЗ снова произошел пожар

Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ.

Ранее в Росавиации заявили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту. Кроме того, в городе была объявлена воздушная тревога. Поделиться

В то же время местные каналы утверждают, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для последующего ремонта емкостей".

Хотя информация противоречива. Например, россияне задают в комментариях Telegram-каналов такие вопросы: "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?".

Напомним, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". В результате атаки возникли масштабные пожары.