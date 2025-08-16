В Волгограде снова горит НПЗ — видео

Днем 16 августа россияне снова пожаловались на инцидент в Волгограде. Там в районе местного НПЗ поднялся столб дыма.
Главные тезисы
- Пожар на Волгоградском НПЗ вызвал столб черного дыма, на что обращают внимание местные жители и власти.
- Инцидент произошел всего через два дня после удара по нефтеперерабатывающему заводу волгоградского ЛУКОЙЛа от украинских Сил обороны.
- Пожар вызвал временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в местном аэропорту, а также объявление воздушной тревоги в городе.
На Волгоградском НПЗ снова произошел пожар
Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ.
В то же время местные каналы утверждают, что происходит "плановый сброс нефтепродукта для последующего ремонта емкостей".
Хотя информация противоречива. Например, россияне задают в комментариях Telegram-каналов такие вопросы: "А скорые летят тоже из-за планового сброса?", "И пожарные туда мчатся планово или их забыли предупредить?".
Напомним, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". В результате атаки возникли масштабные пожары.
