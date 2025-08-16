У Волгограді знову палає НПЗ — відео

Удень 16 серпня росіяни знову поскаржилися на інцидент у Волгограді. Там у районі місцевого НПЗ піднявся стовп диму.
Головні тези:
- Сьогодні, 16 серпня, в районі Волгоградського НПЗ виникла пожежа, яка викликала стовп диму. Місцеві жителі та влада звертають увагу на інцидент.
- Російські ЗМІ повідомляють, що можливо виникли планові скидання нафтопродукту для ремонту ємностей, проте ситуація залишається неоднозначною.
- Інцидент трапився всього лише два дні після того, як Сили оборони України здійснили удар по нафтопереробному заводу волгоградського підприємства Лукойл.
На Волгоградському НПЗ знову сталася пожежа
Жителі Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ.
Водночас місцеві канали стверджують, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей".
Хоча інформація суперечлива. Наприклад, росіяни ставлять у коментарях Telegram-каналів такі запитання: "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?".
Нагадаємо, в ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
