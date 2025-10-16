Дрони атакували підстанцію ЛЕП "Балашівська" у Волгоградській області РФ — відео

У Волгоградській області РФ 16 жовтня атаковано підстанцію ЛЕП “Балашівська” в робочому селищі Новомиколаївський.

Дрони атакували електропідстанцію у Волгоградській області РФ

OSINT-аналітик опозиційного видання ASTRA геолокував відео очевидців, розміщене у волгоградських каналах, та встановив, що воно зняте на вулиці Левченка у робочому селищі Новомиколаївський у бік ПС 500 кВ Балашівська. Вона знаходиться приблизно за кілометр від місця зйомки відео очевидцями.

16 жовтня вранці губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що «внаслідок падіння уламків БПЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашівська зафіксовано загоряння».

Голова Новомиколаївського району Сергій Парамонов у своєму ТГ-каналі написав, що енергетики ведуть активну роботу з відновлення електропостачання Новомиколаївського району. За його словами, на 9:30 по мск «електропостачання відновлено для 70 відсотків мешканців сільських населених пунктів Новомиколаївського району та для 50 відсотків мешканців районного центру нар. п. Новомиколаївський».

Пізніше в бесіді з журналістами Парамонов розповів, що пожежа на території підстанції ЛЕП у Новомиколаївському районі Волгоградської області, яка виникла «внаслідок падіння уламків українських безпілотників», загашена.

ПС 500 кВ Балашівська встановленою потужністю 1523 МВА розташована у робочому селищі Новомиколаївський на півночі Волгоградської області.

Підстанція забезпечує транзитне перетікання електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.