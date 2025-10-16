Дроны атаковали подстанцию ЛЭП "Балашовская" в Волгоградской области РФ — видео

Дроны атаковали электроподстанцию в Волгоградской области РФ

OSINT-аналитик оппозиционного издания ASTRA геолоцировал видео очевидцев, размещенное в Волгоградских каналах, и установил, что оно снято на улице Левченко в рабочем поселке Новониколаевский в сторону ПС 500 кВ Балашевская. Она находится примерно в километре от места съемки видео очевидцами.

16 октября утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что "в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашевска зафиксировано возгорание".

Глава Новониколаевского района Сергей Парамонов в своем ТГ-канале написал, что энергетики ведут активную работу по возобновлению электроснабжения Новониколаевского района. По его словам, на 9:30 по мск «Электроснабжение восстановлено для 70 процентов жителей сельских населенных пунктов Новониколаевского района и для 50 процентов жителей районного центра род. п. Новониколаевский».

Позже в беседе с журналистами Парамонов рассказал, что пожар на территории подстанции ЛЭП в Новониколаевском районе Волгоградской области, возникший «в результате падения обломков украинских беспилотников», потушен.

ПС 500 кВ Балашевская установленной мощностью 1523 МВА расположена в рабочем поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области.

Подстанция обеспечивает транзитный переток электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России, электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.