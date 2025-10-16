Дроны атаковали подстанцию ЛЭП "Балашовская" в Волгоградской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали подстанцию ЛЭП "Балашовская" в Волгоградской области РФ — видео

дрон
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Волгоградской области РФ 16 октября атакована подстанция ЛЭП "Балашевская" в рабочем поселке Новониколаевский.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали подстанцию ЛЭП “Балашовская” в Волгоградской области, произошел пожар и задержка в электроснабжении.
  • Подстанция обеспечивает транзитный переток электроэнергии для нескольких областей России.
  • Губернатор и глава района информируют о процессе восстановления электроснабжения после инцидента.

Дроны атаковали электроподстанцию в Волгоградской области РФ

OSINT-аналитик оппозиционного издания ASTRA геолоцировал видео очевидцев, размещенное в Волгоградских каналах, и установил, что оно снято на улице Левченко в рабочем поселке Новониколаевский в сторону ПС 500 кВ Балашевская. Она находится примерно в километре от места съемки видео очевидцами.

16 октября утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что "в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашевска зафиксировано возгорание".

Глава Новониколаевского района Сергей Парамонов в своем ТГ-канале написал, что энергетики ведут активную работу по возобновлению электроснабжения Новониколаевского района. По его словам, на 9:30 по мск «Электроснабжение восстановлено для 70 процентов жителей сельских населенных пунктов Новониколаевского района и для 50 процентов жителей районного центра род. п. Новониколаевский».

Позже в беседе с журналистами Парамонов рассказал, что пожар на территории подстанции ЛЭП в Новониколаевском районе Волгоградской области, возникший «в результате падения обломков украинских беспилотников», потушен.

ПС 500 кВ Балашевская установленной мощностью 1523 МВА расположена в рабочем поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области.

Подстанция обеспечивает транзитный переток электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России, электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Глава Воронежской области Александр Гусев также сообщал об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки БПЛА "в соседнем регионе".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Крыму. Нефтебаза в Феодосии снова пылает — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?