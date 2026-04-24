Дрони атакували російський Дагестан — рейси у 4 аеропортах скасовані

24 квітня безпілотники атакували російський Дагестан. Повідомляється про скасування рейсів в аеропортах Дагестану, Інгушетії, Чечні та Північної Осетії.
Головні тези:
- Дрони атакували російський Дагестан та призвели до скасування рейсів у 4 аеропортах.
- Жителі міста Каспійськ повідомили про вибухи та проліт безпілотників у регіоні.
Дагестан атакують безпілотники: що відомо
Жителі міста Каспійськ у Дагестані повідомили про вибухи й проліт безпілотників.
Стверджується, що, судячи з оприлюднених у соцмережах світлин, дрон було збито.
Тим часом Росавіація оголосила про скасування рейсів в аеропортах Владикавказу, Грозного, Магасу та Махачкали.
