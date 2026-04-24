Дроны атаковали российский Дагестан — рейсы в 4 аэропортах отменены

24 апреля беспилотники атаковали российский Дагестан. Сообщается об отмене рейсов в аэропортах Дагестана, Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов в Дагестане были отменены рейсы в 4 аэропортах, включая Грозный, Махачкалу и Владикавказ.
- Жители города Каспийск сообщили о взрывах и пролете беспилотников, что вызвало панику и недовольство в регионе.
Дагестан атакуют беспилотники: что известно
Жители города Каспийск в Дагестане сообщили о взрывах и пролете беспилотников.
Утверждается, что, судя по обнародованным в соцсетях фотографиям, дрон был сбит.
Между тем, Росавиация объявила об отмене рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы.
