Дроны атаковали российский Дагестан — рейсы в 4 аэропортах отменены

24 апреля беспилотники атаковали российский Дагестан. Сообщается об отмене рейсов в аэропортах Дагестана, Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.

Дагестан атакуют беспилотники: что известно

Жители города Каспийск в Дагестане сообщили о взрывах и пролете беспилотников.

Утверждается, что, судя по обнародованным в соцсетях фотографиям, дрон был сбит.