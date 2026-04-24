Дроны атаковали российский Дагестан — рейсы в 4 аэропортах отменены
Дроны атаковали российский Дагестан — рейсы в 4 аэропортах отменены

24 апреля беспилотники атаковали российский Дагестан. Сообщается об отмене рейсов в аэропортах Дагестана, Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.

Главные тезисы

  • В результате атаки дронов в Дагестане были отменены рейсы в 4 аэропортах, включая Грозный, Махачкалу и Владикавказ.
  • Жители города Каспийск сообщили о взрывах и пролете беспилотников, что вызвало панику и недовольство в регионе.

Дагестан атакуют беспилотники: что известно

Жители города Каспийск в Дагестане сообщили о взрывах и пролете беспилотников.

Утверждается, что, судя по обнародованным в соцсетях фотографиям, дрон был сбит.

Между тем, Росавиация объявила об отмене рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны снова атакуют нефтяной порт Усть-Луга в России — видео
"Бавовна" в России 7 апреля - первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны снова атаковали порт и НПЗ российского Туапсе — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в двух областях РФ — видео
бавовна

