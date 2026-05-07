Дрони атакували військово-логістичний комплекс у Наро-Фомінську РФ — відео

У Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.
Головні тези:
- Дрони здійснили атаку на військово-логістичний комплекс 'Нара' у Наро-Фомінську, що може суттєво вплинути на постачання російської армії.
- Військовий об'єкт “Нара” — площею понад 180-200 гектарів, розташований військовому містечку № 3 і призначений для зберігання та розподілу військових вантажів.
Нова “бавовна” у Росії: що відомо
Виробничо-логістичний комплекс "Нара" — масштабний військовий об'єкт площею понад 180-200 гектарів, розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка № 3.
Комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для збройних сил Росії.
Атака на такий об'єкт може суттєво вплинути на постачання російської армії. Деталі про наслідки удару уточнюються.
Напередодні святкування 9 травня Москва запроваджує безпрецедентні заходи безпеки. У день параду в столиці буде відключено інтернет, заблоковано роботу банкоматів та закрито аеропорти. Усе це робиться нібито задля безпеки заходу та його організатора особисто.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-