Дрони атакували військово-логістичний комплекс у Наро-Фомінську РФ — відео

У Московській області місцеві жителі повідомляють про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

Нова “бавовна” у Росії: що відомо

Виробничо-логістичний комплекс "Нара" — масштабний військовий об'єкт площею понад 180-200 гектарів, розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка № 3.

Комплекс призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для збройних сил Росії.

Атака на такий об'єкт може суттєво вплинути на постачання російської армії. Деталі про наслідки удару уточнюються.

Напередодні святкування 9 травня Москва запроваджує безпрецедентні заходи безпеки. У день параду в столиці буде відключено інтернет, заблоковано роботу банкоматів та закрито аеропорти. Усе це робиться нібито задля безпеки заходу та його організатора особисто.