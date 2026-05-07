В Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.

Новая "бавовна" в России: что известно

Производственно-логистический комплекс "Нара" — масштабный военный объект площадью более 180-200 гектаров, расположенный в Наро-Фоминске на территории военного городка №3.

Комплекс предназначен для хранения и распределения военных грузов и обеспечивает автоматизированную логистику для вооруженных сил России.

Атака на такой объект может оказать существенное влияние на поставки российской армии. Подробности о последствиях удара уточняются.

В канун празднования 9 мая Москва вводит беспрецедентные меры безопасности. В день парада в столице будет отключен интернет, заблокирована работа банкоматов и закрыты аэропорты. Все это делается якобы для сохранности мероприятия и его организатора лично.