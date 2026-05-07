В Московской области местные жители сообщают о полетах беспилотников, взрывах и работе ПВО во многих районах. В Наро-Фоминске зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Минобороны России.
Главные тезисы
- Дроны атаковали военно-логистический комплекс 'Нара' в Наро-Фоминске, который имеет ключевое значение для поставок российской армии.
- Объект “Нара” представляет собой масштабный военный комплекс площадью более 180-200 гектаров и играет важную роль в автоматизированной логистике для вооруженных сил России.
Новая "бавовна" в России: что известно
Производственно-логистический комплекс "Нара" — масштабный военный объект площадью более 180-200 гектаров, расположенный в Наро-Фоминске на территории военного городка №3.
Комплекс предназначен для хранения и распределения военных грузов и обеспечивает автоматизированную логистику для вооруженных сил России.
Атака на такой объект может оказать существенное влияние на поставки российской армии. Подробности о последствиях удара уточняются.
В канун празднования 9 мая Москва вводит беспрецедентные меры безопасности. В день парада в столице будет отключен интернет, заблокирована работа банкоматов и закрыты аэропорты. Все это делается якобы для сохранности мероприятия и его организатора лично.
