Снова блэкаут. Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины — видео

Вечером 22 ноября в оккупированной Донецкой области снова блекают после очередной атаки неизвестных дронов.

Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины

Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске.

Буквально через час стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке, и атаке дронов по Зугресу.

Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтерске.

По последним данным, по состоянию на 21:05, взрывы были слышны в Шахтерске, Зугресе, Докучаевске и Торезе. Поделиться

Кроме этого, неизвестные дроны атакуют Россию. Местные жители уже сняли зарево и пожары у Краснодарской ТЭС и в районе нефтехимического завода "Ставролен", расположенного в Буденновском Ставропольском крае РФ.