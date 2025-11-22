Снова блэкаут. Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины — видео

Вечером 22 ноября в оккупированной Донецкой области снова блекают после очередной атаки неизвестных дронов.
Главные тезисы
- Вечером 22 ноября произошел блэкаут в оккупированной Донецкой области из-за массированной атаки дронов.
- Дроны атаковали населенные пункты, в том числе Зуевскую ТЭС и подстанцию в Шахтерске, устроив массированные взрывы.
- Параллельно идут атаки дронов на Россию, сожжены здания рядом с нефтехимическим заводом, производящим детали для военной техники.
Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины
Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске.
Буквально через час стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке, и атаке дронов по Зугресу.
Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтерске.
Кроме этого, неизвестные дроны атакуют Россию. Местные жители уже сняли зарево и пожары у Краснодарской ТЭС и в районе нефтехимического завода "Ставролен", расположенного в Буденновском Ставропольском крае РФ.
Как известно, "Старвролен" производит части для разной военной техники России, в частности детали для дронов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-