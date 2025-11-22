Снова блэкаут. Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Снова блэкаут. Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины — видео

Донецк
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 22 ноября в оккупированной Донецкой области снова блекают после очередной атаки неизвестных дронов.

Главные тезисы

  • Вечером 22 ноября произошел блэкаут в оккупированной Донецкой области из-за массированной атаки дронов.
  • Дроны атаковали населенные пункты, в том числе Зуевскую ТЭС и подстанцию в Шахтерске, устроив массированные взрывы.
  • Параллельно идут атаки дронов на Россию, сожжены здания рядом с нефтехимическим заводом, производящим детали для военной техники.

Массированная атака дронов продолжается на ТОТ Донеччины

Судя по информации пабликов, дроновая атака началась примерно после 19:20. В частности, звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске.

Буквально через час стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке, и атаке дронов по Зугресу.

Параллельно в это время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС, а также подстанцию в Шахтерске.

По последним данным, по состоянию на 21:05, взрывы были слышны в Шахтерске, Зугресе, Докучаевске и Торезе.

Кроме этого, неизвестные дроны атакуют Россию. Местные жители уже сняли зарево и пожары у Краснодарской ТЭС и в районе нефтехимического завода "Ставролен", расположенного в Буденновском Ставропольском крае РФ.

Как известно, "Старвролен" производит части для разной военной техники России, в частности детали для дронов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов на Новороссийск — известны первые последствия
Новая "бавовна" в России - что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака морских дронов на российский порт Туапсе — в сети появилось видео
Туапсе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов. В российском Орле и на ТОТ Донеxчины раздавались громкие взрывы — видео
взрыв

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?