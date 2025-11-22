Знову блекаут. Масована атака дронів триває на ТОТ Донеччини — відео

Увечері 22 листопада в окупованій Донецькій області знову блекаут після чергової атаки невідомих дронів.
Головні тези:
- Увечері 22 листопада в окупованій Донецькій області стався блекаут через масовану атаку дронів.
- Невідомі дрони атакують населені пункти Донецької області, включаючи Зуївську ТЕС та підстанцію в Шахтарську.
- Крім того, мешканці Росії спостерігають атаки дронів поблизу нафтохімічного заводу, який виготовляє деталі для військової техніки РФ.
Масована атака дронів триває на ТОТ Донеччини
Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську.
Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці, і атаку дронів по Зугресу.
Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.
Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.
Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.
