Знову блекаут. Масована атака дронів триває на ТОТ Донеччини — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Знову блекаут. Масована атака дронів триває на ТОТ Донеччини — відео

Донецьк
Read in English
Джерело:  online.ua

Увечері 22 листопада в окупованій Донецькій області знову блекаут після чергової атаки невідомих дронів.

Головні тези:

  • Увечері 22 листопада в окупованій Донецькій області стався блекаут через масовану атаку дронів.
  • Невідомі дрони атакують населені пункти Донецької області, включаючи Зуївську ТЕС та підстанцію в Шахтарську.
  • Крім того, мешканці Росії спостерігають атаки дронів поблизу нафтохімічного заводу, який виготовляє деталі для військової техніки РФ.

Масована атака дронів триває на ТОТ Донеччини

Судячи з інформації пабліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську.

Буквально за годину стало відомо про "роботу ППО" в Донецьку, Макіївці, і атаку дронів по Зугресу.

Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також підстанцію в Шахтарську.

За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.

Крім цього, невідомі дрони атакують Росію. Місцеві жителі вже зняли заграву і пожежі біля Краснодарської ТЕС і в районі нафтохімічного заводу "Старвролен", що розташований у Будьонівську Ставропольського краю РФ.

Як відомо, "Старвролен" виготовляє частини для різної військової техніки Росії, зокрема деталі для дронів.

