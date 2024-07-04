Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ
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Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ

Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ
Джерело:  online.ua

Військова частина ГРУ росіян атакували безпілотники 4 липня у Ставропольському краї. Внаслідок атаки поранено одного розвідника.

Головні тези:

  • Безпілотники атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ, поранено одного розвідника.
  • Раніше дрони пошкодили електропідстанції ПС «Старий Оскол» та ПС «Металургійну», зупинили роботу Оскольського електрометалургійного комбінату.
  • В результаті атаки знеструмлено всі електродугові печі комбінату, що може призвести до тривалої зупинки виробництва.
  • Робочі Оскольського електрометалургійного комбінату вважають, що для відновлення роботи доведеться відновлювати або замінювати печі, а це може зайняти кілька місяців.
  • Німецькі технології, за якими був побудований комбінат, можуть ускладнити процес повторного запуску виробництва без участі німецьких фахівців.

Що відомо про атаку

Як зазначає джерело, 4 липня, два безпілотники атакували в/ч 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське.

Один із безпілотників вибухнув, поранений розвідник. Про ушкодження частини достовірно невідомо.

Раніше глава регіону повідомив, що 4 липня в селі Московському Ізобільненського округу впали два безпілотники.

Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі, заявляв очільник регіону.

ГУР та СЗР зупинили надважливий для ВПК РФ електрометалургійний комбінат

Внаслідок атаки безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (ОЕМК).

Про це повідомили джерела Online.UA у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами інсайдерів Online.UA у ГУР, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Бєлгородської області: ПС «Старий Оскол» поблизу села Незнамово та ПС «Металургійну» біля с. Волоконовскоє. Підстанція «Металургійна» є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Окрім того, повідомляється, що внаслідок операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат — єдине в Росії металургійне підприємством повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців.

Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно, — йдеться в повідомленні.

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