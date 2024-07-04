Дрони атакували військову частину ГРУ в Ставропольському краї РФ

Військова частина ГРУ росіян атакували безпілотники 4 липня у Ставропольському краї. Внаслідок атаки поранено одного розвідника.

Що відомо про атаку

Як зазначає джерело, 4 липня, два безпілотники атакували в/ч 33443 формувань особливого призначення (Осназ) ГРУ у селі Московське.

Один із безпілотників вибухнув, поранений розвідник. Про ушкодження частини достовірно невідомо.

Раніше глава регіону повідомив, що 4 липня в селі Московському Ізобільненського округу впали два безпілотники.

Інфраструктура не постраждала. Усі системи працюють у звичайному режимі, заявляв очільник регіону. Поширити

ГУР та СЗР зупинили надважливий для ВПК РФ електрометалургійний комбінат

Внаслідок атаки безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (ОЕМК).

Про це повідомили джерела Online.UA у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами інсайдерів Online.UA у ГУР, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Бєлгородської області: ПС «Старий Оскол» поблизу села Незнамово та ПС «Металургійну» біля с. Волоконовскоє. Підстанція «Металургійна» є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Окрім того, повідомляється, що внаслідок операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат — єдине в Росії металургійне підприємством повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців.