Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ

Военная часть ГРУ россиян атаковали беспилотники 4 июля в Ставропольском крае. В результате атаки ранен один разведчик.
Главные тезисы
- Беспилотники атаковали воинскую часть ГРУ в селе Московское, ранев одного разведчика.
- Ранее уникальный Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова получил серьезные повреждения от дронов-камикадзе.
- Поражение электроподстанций привело к обесточиванию комбината и остановке всех электродуговых печей.
- Восстановление работы комбината может затянуться на несколько месяцев из-за необходимости полной чистки и ремонта оборудования.
Что известно об атаке
Как отмечает источник, 4 июля два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское.
Один из беспилотников взорвался, раненый разведчик. О повреждении части достоверно неизвестно.
Ранее глава региона сообщил, что 4 июля в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника.
ГУР и СВР остановили важнейший для ВПК РФ электрометаллургический комбинат
В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК — Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).
Об этом сообщили источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По словам инсайдеров Online.UA в ГУР, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово и ПС «Металлургическая» возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.
Кроме того, сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.
В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев.
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