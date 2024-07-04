Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ

Военная часть ГРУ россиян атаковали беспилотники 4 июля в Ставропольском крае. В результате атаки ранен один разведчик.

Что известно об атаке

Как отмечает источник, 4 июля два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское.

Один из беспилотников взорвался, раненый разведчик. О повреждении части достоверно неизвестно.

Ранее глава региона сообщил, что 4 июля в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника.

Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме, заявлял глава региона. Поделиться

ГУР и СВР остановили важнейший для ВПК РФ электрометаллургический комбинат

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК — Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).

Об этом сообщили источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам инсайдеров Online.UA в ГУР, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово и ПС «Металлургическая» возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

Кроме того, сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев.