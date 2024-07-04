Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ
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Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ

Дроны атаковали воинскую часть ГРУ в Ставропольском крае РФ
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Источник:  online.ua

Военная часть ГРУ россиян атаковали беспилотники 4 июля в Ставропольском крае. В результате атаки ранен один разведчик.

Главные тезисы

  • Беспилотники атаковали воинскую часть ГРУ в селе Московское, ранев одного разведчика.
  • Ранее уникальный Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова получил серьезные повреждения от дронов-камикадзе.
  • Поражение электроподстанций привело к обесточиванию комбината и остановке всех электродуговых печей.
  • Восстановление работы комбината может затянуться на несколько месяцев из-за необходимости полной чистки и ремонта оборудования.

Что известно об атаке

Как отмечает источник, 4 июля два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское.

Один из беспилотников взорвался, раненый разведчик. О повреждении части достоверно неизвестно.

Ранее глава региона сообщил, что 4 июля в селе Московском Изобильненском округе упали два беспилотника.

Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме, заявлял глава региона.

ГУР и СВР остановили важнейший для ВПК РФ электрометаллургический комбинат

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК — Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).

Об этом сообщили источники Online.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам инсайдеров Online.UA в ГУР, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово и ПС «Металлургическая» возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

Кроме того, сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для повторного запуска необходимо произвести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев.

Отдельные рабочие ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия возобновить работу комбината вероятно будет сложно, — говорится в сообщении.

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