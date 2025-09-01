Дрони атакували залізницю у Краснодарському краї РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували залізницю у Краснодарському краї РФ — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

Жителі Краснодарського краю Росії у ніч на 1 вересня скаржились на атаку невідомих дронів. Було уражено електропідстанцію на залізниці.

Головні тези:

  • У ніч на 1 вересня в Краснодарському краї РФ стався інцидент з атакою невідомих дронів на залізничну електропідстанцію.
  • Місцеві мешканці свідчать про вибухи в регіоні та задимлення після атаки дронів.
  • Пожежа на трансформаторній підстанції в Кропоткіно викликана падінням уламків в результаті атаки БпЛА.

Дрони уразили електропідстанцію залізниці у Краснодарському краї РФ

Зокрема, місцеві заявляли, що чули декілька вибухів у регіоні.

Також за попередніми даними, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БпЛА у Кропоткіно.

Оперштаб Краснодарського краю заявив, що у промзоні Кропоткіна через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пожежу вже загасили.

Жителі кубанського Кропоткіна стверджують, що попри загашену кілька годин тому пожежу на підстанції, деякі райони дуже задимлені — настільки, що неможливо дихати.

Спочатку диму особливо не було і смерділо не дуже сильно, а зараз я виходжу, затикаючи ніс вологою ганчіркою, і то довго подвір'ям ходити не можу, бо нудити починає, — кажуть кропоткінці.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На нафтобазі у Краснодарському краї РФ стався вибух на тлі масштабної пожежі — відео
“Бавовна” у Росії набирає обертів
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Краснодарському краї РФ — БпЛА атакували нафтобазу
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів. У Краснодарському краї горіли НПЗ та військова частина — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?