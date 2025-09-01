Дрони атакували залізницю у Краснодарському краї РФ — відео

Жителі Краснодарського краю Росії у ніч на 1 вересня скаржились на атаку невідомих дронів. Було уражено електропідстанцію на залізниці.
Головні тези:
- У ніч на 1 вересня в Краснодарському краї РФ стався інцидент з атакою невідомих дронів на залізничну електропідстанцію.
- Місцеві мешканці свідчать про вибухи в регіоні та задимлення після атаки дронів.
- Пожежа на трансформаторній підстанції в Кропоткіно викликана падінням уламків в результаті атаки БпЛА.
Дрони уразили електропідстанцію залізниці у Краснодарському краї РФ
Зокрема, місцеві заявляли, що чули декілька вибухів у регіоні.
Також за попередніми даними, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БпЛА у Кропоткіно.
Оперштаб Краснодарського краю заявив, що у промзоні Кропоткіна через падіння уламків БпЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Пожежу вже загасили.
Жителі кубанського Кропоткіна стверджують, що попри загашену кілька годин тому пожежу на підстанції, деякі райони дуже задимлені — настільки, що неможливо дихати.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-