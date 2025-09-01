Дроны атаковали железную дорогу в Краснодарском крае РФ — видео

Жители Краснодарского края России в ночь на 1 сентября жаловались на атаку неизвестных дронов. Была поражена электроподстанция на железной дороге.
Главные тезисы
- Дроны атаковали электроподстанцию на железной дороге в Краснодарском крае РФ, вызвав взрывы и задымление.
- Местные жители сообщили о нарушении спокойствия из-за атаки неизвестных дронов в регионе.
- Проведена оперативная работа по тушению пожара на трансформаторной подстанции после падения обломков от дронов.
Дроны поразили электроподстанцию железной дороги в Краснодарском крае РФ
В частности, местные власти заявляли, что слышали несколько взрывов в регионе.
Также, по предварительным данным, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БпЛА в Кропоткино.
Оперштаб Краснодарского края заявил, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожар уже был потушен.
Жители кубанского Кропоткина утверждают, что, несмотря на потухший несколько часов назад пожар на подстанции, некоторые районы очень задымлены — настолько, что невозможно дышать.
