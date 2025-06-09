Дрони атакували завод ВПК РФ у Чебоксарах — відео

Вранці 9 червня дрони атакували АТ "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксар. Це завод ВПК Росії, де виробляють компоненти для російських ракет, дронів і керованих авіабомб. Після ударів БпЛА на підприємстві виникла пожежа.
Головні тези:
- Дрони атакували завод ВПК РФ у Чебоксарах, що виробляє компоненти для ракет та дронів.
- Атака призвела до пожежі на АТ “ВНДІР-Прогрес”, що тимчасово призупинило роботу підприємства.
- На заводі виробляються компоненти для українських систем РЕБ, що допомагають армії РФ у війні проти України.
Дрони атакували військовий завод у Чебоксарах
Вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. Численні кадри атаки, вибухів та подальшої пожежі публікували місцеві жителі.
Атака припала на АТ «ВНДІР-Прогрес», цю інформацію в чатах повідомляли місцеві жителі, а потім підтвердив і глава регіону. Він додав, що підприємство тимчасово призупинило роботу.
"ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Як сказано на сайті об'єднання, «ВНДІР-Прогрес» «має багаторічний досвід у галузі розробки та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції».
Саме «ВНДІР-Прогрес» виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства «Комета/Комета М», які допомагають армії РФ у боротьбі з українськими системами РЕБ.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко уточнив, що саме на цьому заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки — від самохідних гаубиць до ракетних комплексів «Іскандер».
Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. «Прогрес» забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки.
Міністерство країни-агресорки повідомило, що нібито 49 українських БпЛА знищено та перехоплено над РФ за ніч.
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