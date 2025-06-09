Дрони атакували завод ВПК РФ у Чебоксарах — відео
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Дрони атакували завод ВПК РФ у Чебоксарах — відео

Чебоксари
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Джерело:  online.ua

Вранці 9 червня дрони атакували АТ "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксар. Це завод ВПК Росії, де виробляють компоненти для російських ракет, дронів і керованих авіабомб. Після ударів БпЛА на підприємстві виникла пожежа.

Головні тези:

  • Дрони атакували завод ВПК РФ у Чебоксарах, що виробляє компоненти для ракет та дронів.
  • Атака призвела до пожежі на АТ “ВНДІР-Прогрес”, що тимчасово призупинило роботу підприємства.
  • На заводі виробляються компоненти для українських систем РЕБ, що допомагають армії РФ у війні проти України.

Дрони атакували військовий завод у Чебоксарах

Вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. Численні кадри атаки, вибухів та подальшої пожежі публікували місцеві жителі.

Атака припала на АТ «ВНДІР-Прогрес», цю інформацію в чатах повідомляли місцеві жителі, а потім підтвердив і глава регіону. Він додав, що підприємство тимчасово призупинило роботу.

"ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Як сказано на сайті об'єднання, «ВНДІР-Прогрес» «має багаторічний досвід у галузі розробки та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції».

Саме «ВНДІР-Прогрес» виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства «Комета/Комета М», які допомагають армії РФ у боротьбі з українськими системами РЕБ.

2024 року російський «Перший канал» випускав про «Комету-М» сюжет. У ньому говорилося, що «російські військові на передовій успішно застосовують авіаційні бомби ФАБ-250М-62/270 із універсальними модулями планування та корекції (УМПК). У цілезнавстві їм допомагає схиблений антенний модуль «Комета-М», з яким не можуть впоратися сили радіоелектронної боротьби противника». "Про неї ходять легенди: "Комета-М" — антена, яку не можуть обдурити системи РЕБ".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко уточнив, що саме на цьому заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки — від самохідних гаубиць до ракетних комплексів «Іскандер».

Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. «Прогрес» забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки.

Міністерство країни-агресорки повідомило, що нібито 49 українських БпЛА знищено та перехоплено над РФ за ніч.

По 13 БпЛА — над територіями Курської та Нижегородської областей, по 9 БПЛА — над територіями Воронезької та Орловської областей, по 2 БПЛА — над територіями Брянської області та Чуваської Республіки, 1 БПЛА — над територією Білгородської області.

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