Дроны атаковали завод ВПК РФ в Чебоксарах — видео
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Дроны атаковали завод ВПК РФ в Чебоксарах — видео

Чебоксары
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Источник:  online.ua

Утром 9 июня дроны атаковали АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксар. Это завод ВПК России, где производят компоненты для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб. После ударов БПЛА на предприятии возник пожар.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали завод ВПК России в Чебоксарах, где производят компоненты для российских ракет и дронов.
  • Атака привела к возникновению пожара на предприятии, что привело к временной остановке работы завода.
  • На заводе производятся компоненты для украинских систем РЭС, используемых армией РФ в войне против Украины.

Дроны атаковали военный завод в Чебоксарах

Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. Бессчетные кадры атаки, взрывов и последующего пожара публиковали местные обитатели.

Атака пришлась на АО ВНИИР-Прогресс, эту информацию в чатах сообщали местные жители, а затем подтвердил и глава региона. Он добавил, что предприятие временно приостановило работу.

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как говорится на сайте объединения, «ВНИИР-Прогресс» «имеет многолетний опыт в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции».

Именно ВНИИР-Прогресс производит приемники спутникового сигнала семейства «Комета/Комета М», которые помогают армии РФ в борьбе с украинскими системами РЭБ.

В 2024 году российский Первый канал выпускал о Комете-М сюжет. В нем говорилось, что российские военные на передовой успешно применяют авиационные бомбы ФАБ-250М-62/270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В целеведении им помогает помешанный антенный модуль «Комета-М», с которым не справляются силы радиоэлектронной борьбы противника». "О ней ходят легенды: "Комета-М" — антенна, которую не могут обмануть системы РЭБ".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уточнил, что именно на этом заводе производится электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники — от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер».

Без этих узлов ракеты не могут выйти на цель. Прогресс обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

Министерство страны-агрессорки сообщило, что якобы 49 украинских БПЛА уничтожены и перехвачены над РФ за ночь.

По 13 БПЛА — над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 БПЛА — над территориями Воронежской и Орловской областей, по 2 БПЛА — над территориями Брянской области и Чувашской Республики, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области.

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