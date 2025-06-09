Дроны атаковали завод ВПК РФ в Чебоксарах — видео

Утром 9 июня дроны атаковали АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксар. Это завод ВПК России, где производят компоненты для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб. После ударов БПЛА на предприятии возник пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали завод ВПК России в Чебоксарах, где производят компоненты для российских ракет и дронов.
- Атака привела к возникновению пожара на предприятии, что привело к временной остановке работы завода.
- На заводе производятся компоненты для украинских систем РЭС, используемых армией РФ в войне против Украины.
Дроны атаковали военный завод в Чебоксарах
Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. Бессчетные кадры атаки, взрывов и последующего пожара публиковали местные обитатели.
Атака пришлась на АО ВНИИР-Прогресс, эту информацию в чатах сообщали местные жители, а затем подтвердил и глава региона. Он добавил, что предприятие временно приостановило работу.
"ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как говорится на сайте объединения, «ВНИИР-Прогресс» «имеет многолетний опыт в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции».
Именно ВНИИР-Прогресс производит приемники спутникового сигнала семейства «Комета/Комета М», которые помогают армии РФ в борьбе с украинскими системами РЭБ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уточнил, что именно на этом заводе производится электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники — от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер».
Без этих узлов ракеты не могут выйти на цель. Прогресс обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.
Министерство страны-агрессорки сообщило, что якобы 49 украинских БПЛА уничтожены и перехвачены над РФ за ночь.
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