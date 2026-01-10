Дрони масовано атакують Воронеж — відео

Увечері 10 січня ударні безпілотники завдають удару по російському Воронежу. У місті чути вибухи.
Головні тези:
- Увечері 10 січня сталася атака безпілотниками по місту Воронеж, зафіксована у відео
- Місцеві пабліки публікують відео з моментами прольоту дронів та вибухів у місті
- Інцидент може бути пов'язаний із атакою на військовий аеродром “Балтимор” у Воронежі.
“Бавовна” у Воронежі: що відомо
Місцеві пабліки наповнені відео з моментами прольоту дронів над містом.
Росіяни виказали припущення, що безпілотники летять атакувати військовий аеродром “Балтимор” на південному заході Воронежа.
Тим часом завдяки необережній роботі ППО РФ дрон влетів та підірвався в одній з багатоповерхівок.
Атака БпЛА продовжується.
