Дрони масовано атакують Воронеж — відео
Події
Дата публікації

бавовна
Джерело:  online.ua

Увечері 10 січня ударні безпілотники завдають удару по російському Воронежу. У місті чути вибухи.

Головні тези:

  • Увечері 10 січня сталася атака безпілотниками по місту Воронеж, зафіксована у відео
  • Місцеві пабліки публікують відео з моментами прольоту дронів та вибухів у місті
  • Інцидент може бути пов'язаний із атакою на військовий аеродром “Балтимор” у Воронежі.

“Бавовна” у Воронежі: що відомо

Місцеві пабліки наповнені відео з моментами прольоту дронів над містом.

Росіяни виказали припущення, що безпілотники летять атакувати військовий аеродром “Балтимор” на південному заході Воронежа.

Тим часом завдяки необережній роботі ППО РФ дрон влетів та підірвався в одній з багатоповерхівок.

Атака БпЛА продовжується.

