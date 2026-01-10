Дроны массированно атакуют Воронеж — видео

Вечером 10 января ударные беспилотники наносят удар по российскому Воронежу. В городе слышны взрывы.
Главные тезисы
- Вечером 10 января в городе Воронеж произошла атака ударных беспилотников, зафиксированная на видео.
- Инцидент может быть связан с атакой на военный аэродром “Балтимор” в Воронеже.
"Бавовна" в Воронеже: что известно
Местные паблики заполнены видео с моментами пролета дронов над городом.
Россияне предположили, что беспилотники летят атаковать военный аэродром "Балтимор" на юго-западе Воронежа.
Между тем, благодаря неосторожной работе ПВО РФ дрон влетел и взорвался в одной из многоэтажек.
Атака БПЛА продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-