Дроны массированно атакуют Воронеж — видео
Дата публикации

Дроны массированно атакуют Воронеж — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 10 января ударные беспилотники наносят удар по российскому Воронежу. В городе слышны взрывы.

Главные тезисы

  • Вечером 10 января в городе Воронеж произошла атака ударных беспилотников, зафиксированная на видео.
  • Инцидент может быть связан с атакой на военный аэродром “Балтимор” в Воронеже.

"Бавовна" в Воронеже: что известно

Местные паблики заполнены видео с моментами пролета дронов над городом.

Россияне предположили, что беспилотники летят атаковать военный аэродром "Балтимор" на юго-западе Воронежа.

Между тем, благодаря неосторожной работе ПВО РФ дрон влетел и взорвался в одной из многоэтажек.

Атака БПЛА продолжается.

