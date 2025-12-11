Дрони масовано атакували Москву і 12 областей Росії — відео

У ніч проти 11 грудня Москву і 12 областей Росії масовано атакували безпілотники. Міністерство оборони країни-агресорки нарахувало нібито збиття 287 дронів.

Масована “бавовна” у Росії: що відомо

Москву у ніч проти 11 грудня атакували дрони. Через це низка аеропортів російської столиці зупинили роботу.

По Московській області був оголошений "червоний" рівень небезпеки по безпілотниках.

Водночас аеропорти Москви та Підмосков'я - "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" - тимчасово зупинили роботу.

В аеропортах скасували 27 рейсів на виліт та стільки ж на приліт.

У російському Великому Новгороді в ніч на 11 грудня спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Перед цим повідомлялось про атаку невідомих дронів.

Під удар потрапив завод ПАТ "Акрон". Його продукція частково має подвійне призначення: крім мінеральних добрив використовується у виробництві вибухових речовин. Поширити

За даними місцевих ресурсів, у районі підприємства пролунало щонайменше п'ять вибухів, після яких на заводі загорілися окремі виробничі об'єкти. У мережі публікували відео з моментами ударів та масштабною пожежею на території промзони.

Губернатор Новгородської області РФ Олександр Дронов підтвердив атаку невідомих дронів на регіон та заявив про роботу "системи ППО".

Зранку він повідомив, що над територією області було збито 19 безпілотників.

У Воронежі після атаки БПЛА пошкоджено ЛЕП, у лівобережній частині міста тимчасово відключалася електрика та теплопостачання Поширити

Як повідомив губернатор Воронезької області, увечері 10 грудня і минулої ночі над Воронежем та чотирма районами регіону нібито було знищено 7 БПЛА та «одна швидкісна повітряна ціль».

Також вночі було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області, виникла пожежа, повідомляють місцеві жителі

Ймовірно, під атакою було підприємство ПАТ "Дорогобуж". Це виробник мінеральних добрив та промислової продукції.

Ще атака могла відбутися по ТЕЦ, яка розташована у селищі Верхньодніпровський Дорогобузького району. Це одна з енергетичних станцій регіону з комбінованим виробленням тепла та електрики.