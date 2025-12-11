Дрони масовано атакували Москву і 12 областей Росії — відео

У ніч проти 11 грудня Москву і 12 областей Росії масовано атакували безпілотники. Міністерство оборони країни-агресорки нарахувало нібито збиття 287 дронів.
Головні тези:
- У ніч на 11 грудня Москву та 12 областей Росії атакували дрони, що призвело до зупинки роботи аеропортів та інших промислових об'єктів.
- Міністерство оборони Росії зафіксувало збиття 287 безпілотників, а також реагувало на пожежу на хімічному підприємстві у Великому Новгороді.
Масована “бавовна” у Росії: що відомо
Москву у ніч проти 11 грудня атакували дрони. Через це низка аеропортів російської столиці зупинили роботу.
По Московській області був оголошений "червоний" рівень небезпеки по безпілотниках.
Водночас аеропорти Москви та Підмосков'я - "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" - тимчасово зупинили роботу.
В аеропортах скасували 27 рейсів на виліт та стільки ж на приліт.
У російському Великому Новгороді в ніч на 11 грудня спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Перед цим повідомлялось про атаку невідомих дронів.
За даними місцевих ресурсів, у районі підприємства пролунало щонайменше п'ять вибухів, після яких на заводі загорілися окремі виробничі об'єкти. У мережі публікували відео з моментами ударів та масштабною пожежею на території промзони.
Губернатор Новгородської області РФ Олександр Дронов підтвердив атаку невідомих дронів на регіон та заявив про роботу "системи ППО".
Зранку він повідомив, що над територією області було збито 19 безпілотників.
Як повідомив губернатор Воронезької області, увечері 10 грудня і минулої ночі над Воронежем та чотирма районами регіону нібито було знищено 7 БПЛА та «одна швидкісна повітряна ціль».
Також вночі було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області, виникла пожежа, повідомляють місцеві жителі
Ймовірно, під атакою було підприємство ПАТ "Дорогобуж". Це виробник мінеральних добрив та промислової продукції.
Ще атака могла відбутися по ТЕЦ, яка розташована у селищі Верхньодніпровський Дорогобузького району. Це одна з енергетичних станцій регіону з комбінованим виробленням тепла та електрики.
