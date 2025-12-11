Дроны массированно атаковали Москву и 12 областей России — видео

В ночь на 11 декабря Москву и 12 областей России массированно атаковали беспилотники. Министерство обороны страны-агрессорки насчитало якобы сбитие 287 дронов.

Массированная "бавовна" в России: что известно

Москву в ночь на 11 декабря атаковали дроны. Поэтому ряд аэропортов российской столицы остановили работу.

По Московской области был объявлен "красный" уровень опасности по беспилотникам.

В то же время аэропорты Москвы и Подмосковья — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — временно приостановили работу.

В аэропортах отменили 27 рейсов на вылет и столько же на прилет.

В Великом Новгороде в ночь на 11 декабря вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке неизвестных дронов.

Под удар попал завод ПАО "Акрон". Его продукция частично имеет двойное предназначение: кроме минеральных удобрений используется в производстве взрывчатых веществ. Поделиться

По данным местных ресурсов, в районе предприятия раздалось по меньшей мере пять взрывов, после которых на заводе загорелись отдельные производственные объекты. В сети публиковали видео с моментами ушибов и масштабным пожаром на территории промзоны.

Губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и заявил о работе "системы ПВО".

Утром он сообщил, что над территорией области были сбиты 19 беспилотников.

В Воронеже после атаки БПЛА поврежден ЛЭП, в левобережной части города временно отключалось электричество и теплоснабжение Поделиться

Как сообщил губернатор Воронежской области, вечером 10 декабря и минувшей ночью над Воронежем и четырьмя районами региона якобы было уничтожено 7 БПЛА и одна скоростная воздушная цель.

Также ночью был атакован город Дорогобуж в Смоленской области, возник пожар, сообщают местные жители.

Вероятно, под атакой находилось предприятие ПАО "Дорогобуж". Это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции.

Еще атака могла состояться по ТЭЦ, расположенной в поселке Верхнеднепровский Дорогобугского района. Это одна из энергетических станций региона с комбинированной выработкой тепла и электричества.