Дроны массированно атаковали Москву и 12 областей России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны массированно атаковали Москву и 12 областей России — видео

Россия
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 11 декабря Москву и 12 областей России массированно атаковали беспилотники. Министерство обороны страны-агрессорки насчитало якобы сбитие 287 дронов.

Главные тезисы

  • Москву и 12 областей России атаковали дроны, вызвав остановку работы аэропортов и других объектов.
  • В результате атаки был зафиксирован ущерб 287 беспилотников и пожар на химическом предприятии в Великом Новгороде.

Массированная "бавовна" в России: что известно

Москву в ночь на 11 декабря атаковали дроны. Поэтому ряд аэропортов российской столицы остановили работу.

По Московской области был объявлен "красный" уровень опасности по беспилотникам.

В то же время аэропорты Москвы и Подмосковья — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — временно приостановили работу.

В аэропортах отменили 27 рейсов на вылет и столько же на прилет.

В Великом Новгороде в ночь на 11 декабря вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке неизвестных дронов.

Под удар попал завод ПАО "Акрон". Его продукция частично имеет двойное предназначение: кроме минеральных удобрений используется в производстве взрывчатых веществ.

По данным местных ресурсов, в районе предприятия раздалось по меньшей мере пять взрывов, после которых на заводе загорелись отдельные производственные объекты. В сети публиковали видео с моментами ушибов и масштабным пожаром на территории промзоны.

Губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и заявил о работе "системы ПВО".

Утром он сообщил, что над территорией области были сбиты 19 беспилотников.

В Воронеже после атаки БПЛА поврежден ЛЭП, в левобережной части города временно отключалось электричество и теплоснабжение

Как сообщил губернатор Воронежской области, вечером 10 декабря и минувшей ночью над Воронежем и четырьмя районами региона якобы было уничтожено 7 БПЛА и одна скоростная воздушная цель.

Также ночью был атакован город Дорогобуж в Смоленской области, возник пожар, сообщают местные жители.

Вероятно, под атакой находилось предприятие ПАО "Дорогобуж". Это производитель минеральных удобрений и промышленной продукции.

Еще атака могла состояться по ТЭЦ, расположенной в поселке Верхнеднепровский Дорогобугского района. Это одна из энергетических станций региона с комбинированной выработкой тепла и электричества.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна". Взрывы раздались на двух объектах российской железной дороги — источники
железная дорога
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Горят нефтебазы в нескольких областях
Украина продолжает уничтожать российские нефтебазы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Большая "бавовна". Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ
Генштаб ВСУ
Темрюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?