Дрони масовано атакували Ростов, Краснодар і Тольятті — відео
Джерело:  online.ua

У ніч проти 30 березня дрони здійснили масовані атаки на російські міста Тольятті, Краснодар, Ростов. Під ударами були підприємства хімічної промислововсті та інші стратегічні об'єкти.

Головні тези:

  • Дрони атакували підприємства хімічної промисловості у містах Тольятті, Краснодар і Ростов.
  • Підприємство КуйбишевАзот у Тольятті став об'єктом дронових нападів вже вдруге за місяць.

Масована “бавовна” у РФ: що відомо

У місті Тольятті Самарської області РФ дрони атакували велике підприємство хімічної промисловості КуйбишевАзот.

У пабліках публікують відео та фото, зняті очевидцями і не тільки. В основному на кадрах помітні густі, темно-сірі стовпи диму. З огляду на це можна припустити, що після атаки дронів утворилося кілька осередків полум'я.

Варто зазначити - це вже друга атака за місяць на цей хімзавод у Тольятті. Попередній наліт безпілотників на підприємство припав на 11 березня.

КуйбишевАзот - це великий російський хімічний комбінат, який спеціалізується на азотній хімії та виробництві полімерів. Підприємство випускає аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві. Також завод виробляє капролактам - важливу сировину для отримання нейлону, а ще сірчану кислоту та інші хімічні продукти.

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідмив, що нібито російська ППО знищила понад 60 БПЛА у Таганрозі та шести районах Ростовської області.

Унаслідок масованої атаки безпілотників на місто загинула одна людина. Одна із постраждалих перебуває у лікарні, медики оцінюють її стан як стабільний. Ще 7 людей постраждали, від госпіталізації відмовилися, медична допомога надана на місці.

За його словами, найбільші руйнування після атаки зафіксовані в Таганрозі: через падіння уламків спалахнули житлові будинки та автомобілі, пошкоджено 12 багатоквартирних та 27 приватних будинків, 10 машин та школа № 26. Мешканців евакуювали, пожежі загашено.

3 особи постраждали внаслідок атаки дронів на Краснодар, повідомили у регіональному оперштабі.

Унаслідок падіння БПЛА у Краснодарі постраждали троє людей. Одному дорослому та двом дітям надали необхідну медичну допомогу на місці без госпіталізації.

