Дроны массированно атаковали Ростов, Краснодар и Тольятти — видео
В ночь на 30 марта дроны совершили массированные атаки на российские города Тольятти, Краснодар, Ростов. Под ударами находились предприятия химической промышленности и другие стратегические объекты.

  • Дроны совершили массированные атаки на предприятия химической промышленности в Тольятти, Краснодаре и Ростове.
  • После атаки дронов в Тольятти на предприятие Куйбышев Азот образовались несколько очагов пламени, это уже вторая атака за месяц.

Массированная "бавовна" в РФ: что известно

В городе Тольятти Самарской области РФ дроны атаковали крупное предприятие химической промышленности Куйбышев Азот.

В пабликах публикуют видео и фото, отснятые очевидцами и не только. В основном на кадрах видны густые, темно-серые столбы дыма. Учитывая это, можно предположить, что после атаки дронов образовалось несколько очагов пламени.

Стоит отметить — это уже вторая атака через месяц на этот химзавод в Тольятти. Предыдущий налет беспилотников на предприятие пришелся на 11 марта.

Куйбышев Азот — это крупный российский химический комбинат, специализирующийся на азотной химии и производстве полимеров. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые используются в качестве удобрений в сельском хозяйстве. Также завод производит капролактам — важное сырье для получения нейлона, а также серную кислоту и другие химические продукты.

Кроме этого, на комбинате производят полиамидные пластики и синтетические волокна, применяемые в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В общем, это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что якобы российская ПВО уничтожила более 60 БПЛА в Таганроге и шести районах Ростовской области.

В результате массированной атаки беспилотников на город погиб один человек. Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное. Еще 7 человек пострадали, от госпитализации отказались, медицинская помощь оказана на месте.

По его словам, самые большие разрушения после атаки зафиксированы в Таганроге: из-за падения обломков вспыхнули жилые дома и автомобили, повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 машин и школа № 26. Жители эвакуировали, пожары потушены.

3 человека пострадали в результате атаки дронов на Краснодар, сообщили в региональном оперштабе.

В результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям была оказана необходимая медицинская помощь на месте без госпитализации.

