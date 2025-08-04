Дрони масовано атакували залізничну станцію "Арчеда" у Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони масовано атакували залізничну станцію "Арчеда" у Росії — відео

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч на 4 серпня внаслідок масованої атаки безпілотників на Волгоградську область Росії пошкоджено залізничну станцію «Арчеда» у місті Фролово.

Головні тези:

  • Дрони здійснили масовану атаку на залізничну станцію «Арчеда» у місті Фролово, пошкодивши технічну будівлю та житлові будинки.
  • Пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала, проте дрони спричинили тимчасове обмеження руху поїздів у районі станції.
  • У результаті атаки деякі поїзди зазнали затримок, а також було перебито високовольтний провід в Іловлінському районі.

“Бавовна” на російській станції “Арчеда”: що відомо

У Фроловому пожежники ліквідують загоряння технічної будівлі станції «Арчеда», вибито скло у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала.

Для ліквідації БпЛА, що не розірвався і перебуває на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів у районі станції «Арчеда» Фролівського району, працюють сапери. Пошкоджень шляхів не відмічено, — заявив губернатор регіону Андрій Бочаров.

Через падіння дрона затримуються чотири пасажирські поїзди (зокрема поїзд Москва–Волгоград) та місцева електричка.

Губернатор раніше також повідомив, що в Іловлінському районі області внаслідок падіння уламків безпілотника перебито високовольтний провід. За його словами, енергетики здійснюють роботи з відновлення електропостачання.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за минулу ніч сили ППО нібито загалом збили 61 український безпілотник.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" у Росії. Дрони уразили ворожу підстанцію — відео
“Бавовна” в Росії 27 липня - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у російській Пензі. Дрони поцілили в оборонний радіозавод — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ. Магістральний газопровід зупинив роботу — джерела
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?