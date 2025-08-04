Дрони масовано атакували залізничну станцію "Арчеда" у Росії — відео

У ніч на 4 серпня внаслідок масованої атаки безпілотників на Волгоградську область Росії пошкоджено залізничну станцію «Арчеда» у місті Фролово.
Головні тези:
- Дрони здійснили масовану атаку на залізничну станцію «Арчеда» у місті Фролово, пошкодивши технічну будівлю та житлові будинки.
- Пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала, проте дрони спричинили тимчасове обмеження руху поїздів у районі станції.
- У результаті атаки деякі поїзди зазнали затримок, а також було перебито високовольтний провід в Іловлінському районі.
“Бавовна” на російській станції “Арчеда”: що відомо
У Фроловому пожежники ліквідують загоряння технічної будівлі станції «Арчеда», вибито скло у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала.
Для ліквідації БпЛА, що не розірвався і перебуває на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів у районі станції «Арчеда» Фролівського району, працюють сапери. Пошкоджень шляхів не відмічено, — заявив губернатор регіону Андрій Бочаров.
Через падіння дрона затримуються чотири пасажирські поїзди (зокрема поїзд Москва–Волгоград) та місцева електричка.
Губернатор раніше також повідомив, що в Іловлінському районі області внаслідок падіння уламків безпілотника перебито високовольтний провід. За його словами, енергетики здійснюють роботи з відновлення електропостачання.
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