Дроны массированно атаковали железнодорожную станцию "Арчеда" в России — видео

В ночь на 4 августа в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область России повреждена железнодорожная станция «Арчеда» в городе Фролово.
Главные тезисы
- В ночь на 4 августа дроны атаковали железнодорожную станцию «Арчеда» в городе Фролово, повредив техническое здание и жилые дома.
- Пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала, но движение поездов временно ограничено из-за дронов.
- Несколько поездов задержаны, высоковольтный провод перебит в Иловлинском районе, пожарные ликвидируют возгорание на станции.
"Бавовна" на российской станции "Арчеда": что известно
Во Фроловом пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции «Арчеда», выбиты стекла в двух близлежащих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала.
Для ликвидации БПЛА, не разорвавшегося и находящегося на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции «Арчеда» Фроловского района, работают саперы. Повреждения путей не отмечены, — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
Из-за падения дрона задерживаются четыре пассажирских поезда (в том числе поезд Москва-Волгоград) и местная электричка.
Губернатор ранее также сообщил, что в Иловлинском районе области в результате падения обломков беспилотника перебит высоковольтный провод. По его словам, энергетики осуществляют работы по возобновлению электроснабжения.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-