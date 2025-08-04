Дроны массированно атаковали железнодорожную станцию "Арчеда" в России — видео

В ночь на 4 августа в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область России повреждена железнодорожная станция «Арчеда» в городе Фролово.

"Бавовна" на российской станции "Арчеда": что известно

Во Фроловом пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции «Арчеда», выбиты стекла в двух близлежащих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала.

Для ликвидации БПЛА, не разорвавшегося и находящегося на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции «Арчеда» Фроловского района, работают саперы. Повреждения путей не отмечены, — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Из-за падения дрона задерживаются четыре пассажирских поезда (в том числе поезд Москва-Волгоград) и местная электричка.

Губернатор ранее также сообщил, что в Иловлинском районе области в результате падения обломков беспилотника перебит высоковольтный провод. По его словам, энергетики осуществляют работы по возобновлению электроснабжения.