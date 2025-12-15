Дрони масштабно атакували Москву та регіони РФ — відео

Сотні дронів летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня. Також безпілотники атакували понад 10 регіонів Росії.

Ніч дронів: які наслідки масованої атаки по РФ

У ніч на 15 грудня у Москві та Московській області зафіксували атаку невідомих безпілотників.

Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.

Зокрема, на вибухи скаржились мешканці підмосковного міста Кашира. Моменти вибухів потрапили на відео.

Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський", однак згодом авіасполучення відновили.

Впродовж ночі мер Москви Сергій Собянін періодично писав про збиття безпілотників у небі над столицею РФ. Усього він нарахував 15 збитих дронів.

Вранці російське міністерство оборони заявило про 130 збитих безпілотників. Зокрема, 25 - над територією Московського регіону.

Ростов-на-Дону також зазнав нічної атаки безпілотників. Російська ППО заявила нібито про знищення десятків дронів.

Вибухи в Ростові-на-Дону почалися приблизно о 2:20 ночі в західній частині міста та з різною інтенсивністю тривали протягом певного часу. Раніше в Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування безпілотників. Поширити

Бєлгородська ТЕЦ "Луч" увечері 14 грудня була вражена зі зброї невідомого походження.

На тлі вибухів мешканці кількох районів міста скаржились на перебої з електроенергією.

Влучання в ТЕЦ підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, при ударі "є пошкодження інженерної інфраструктури".

Також сьогодні ймовірно вночі зазнав ураження Астраханський ГПЗ (газопереробний завод).

Супутники NASA зафіксували пожежу в районі складу зберігання сірки та на установці получения гранулированной серы "Энерсал"

Підприємство переробляє до 3,2 млн тонн нафтопродуктів щорічно та виробляє значну частку сірки(~3,3 – 3,5 млн тонн в рік), яка використовується для виготовлення вибухових речовин у рф.