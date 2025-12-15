Дроны масштабно атаковали Москву и регионы РФ — видео

Сотни дронов летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря. Также беспилотники атаковали более 10 регионов России.

Ночь дронов: каковы последствия массированной атаки по РФ

В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области была зафиксирована атака неизвестных беспилотников.

О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.

В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашир. Моменты взрывов попали на видео.

Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, однако впоследствии авиасообщения возобновили.

В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.

Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В частности, 25 — над территорией Московского региона.

Ростов-на-Дону также подвергся ночной атаке беспилотников. Российская ПВО заявила якобы об уничтожении десятков дронов.

Взрывы в Ростове-на-Дону начались примерно в 2:20 в западной части города и с разной интенсивностью продолжались в течение определенного времени. Ранее в Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения беспилотников. Поделиться

Белгородская ТЭЦ "Луч" вечером 14 декабря была поражена из оружия неизвестного происхождения.

На фоне взрывов жители ряда районов города жаловались на перебои с электроэнергией.

Попадания в ТЭЦ подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при ударе "есть повреждение инженерной инфраструктуры".

Также сегодня вероятно ночью потерпел поражение Астраханский ГПЗ (газоперерабатывающий завод).

Спутники NASA зафиксировали пожар в районе хранения серы и на установке получения гранулированной серы "Энерсал"

Предприятие перерабатывает до 3,2 млн тонн нефтепродуктов ежегодно и производит значительную часть серы (~3,3 — 3,5 млн тонн в год), которая используется для изготовления взрывчатых веществ в России.