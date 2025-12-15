Дроны масштабно атаковали Москву и регионы РФ — видео

Сотни дронов летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря. Также беспилотники атаковали более 10 регионов России.
Главные тезисы
- Дроны напали на Москву и регионы РФ, вызвав взрывы и разрушения.
- Власти отчитались о сбитых дронах, число атак продолжало расти.
- Ночные атаки дронов повлекли за собой перебои с электроэнергией в Ростове-на-Дону и Белгороде.
Ночь дронов: каковы последствия массированной атаки по РФ
В ночь на 15 декабря в Москве и Московской области была зафиксирована атака неизвестных беспилотников.
О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.
В частности, на взрывы жаловались жители подмосковного города Кашир. Моменты взрывов попали на видео.
Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах в Москву беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, однако впоследствии авиасообщения возобновили.
В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин периодически писал о сбитии беспилотников в небе над столицей РФ. Всего он насчитал 15 сбитых дронов.
Утром российское министерство обороны заявило о 130 сбитых беспилотниках. В частности, 25 — над территорией Московского региона.
Ростов-на-Дону также подвергся ночной атаке беспилотников. Российская ПВО заявила якобы об уничтожении десятков дронов.
Белгородская ТЭЦ "Луч" вечером 14 декабря была поражена из оружия неизвестного происхождения.
На фоне взрывов жители ряда районов города жаловались на перебои с электроэнергией.
Попадания в ТЭЦ подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при ударе "есть повреждение инженерной инфраструктуры".
Также сегодня вероятно ночью потерпел поражение Астраханский ГПЗ (газоперерабатывающий завод).
Спутники NASA зафиксировали пожар в районе хранения серы и на установке получения гранулированной серы "Энерсал"
Предприятие перерабатывает до 3,2 млн тонн нефтепродуктов ежегодно и производит значительную часть серы (~3,3 — 3,5 млн тонн в год), которая используется для изготовления взрывчатых веществ в России.
