Дрони пошкодили ділянку нафтопроводу у районі порту Приморськ РФ

Ударні дрони пошкодили у ніч проти 5 квітня одну із ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ у Ленінградській області.

Чергова “бавовна” у Приморську: що відомо

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, пошкодження нафтопроводу відбулося під час ранкового відбиття атаки дронів, коли уламки безпілотника пошкодили лінію.

Втім, система моніторингу з виявлення пожеж NASA сервісу FIRMS зафіксувала пожежу не на ділянці нафтопроводу, а безпосередньо на території нафтобази; ймовірно, вона є тією ж пожежею, яка розпочалася там ще 23 березня.

Ймовірно, губернатор міг мати на увазі берегову трубопровідну інфраструктуру порту, а не окрему магістраль великої протяжності.

Сам же порт слугує кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи.

Це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтиці, і за даними Reuters він може обробляти до 1 млн барелів нафти на добу, через що навіть локальне пошкодження трубної ділянки там має логістичний ефект.