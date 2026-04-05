Дрони пошкодили ділянку нафтопроводу у районі порту Приморськ РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Приморськ
Read in English
Джерело:  Мілітарний

Ударні дрони пошкодили у ніч проти 5 квітня одну із ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ у Ленінградській області.

  • У результаті атаки дронів у районі порту Приморськ у Ленінградській області пошкоджена ділянка нафтопроводу.
  • Причини пошкодження нафтопроводу залишаються невідомими, але можливо зв'язані з попередньою пожежею на території нафтобази.

Чергова “бавовна” у Приморську: що відомо

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, пошкодження нафтопроводу відбулося під час ранкового відбиття атаки дронів, коли уламки безпілотника пошкодили лінію.

Втім, система моніторингу з виявлення пожеж NASA сервісу FIRMS зафіксувала пожежу не на ділянці нафтопроводу, а безпосередньо на території нафтобази; ймовірно, вона є тією ж пожежею, яка розпочалася там ще 23 березня.

Ймовірно, губернатор міг мати на увазі берегову трубопровідну інфраструктуру порту, а не окрему магістраль великої протяжності.

Сам же порт слугує кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи.

Це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтиці, і за даними Reuters він може обробляти до 1 млн барелів нафти на добу, через що навіть локальне пошкодження трубної ділянки там має логістичний ефект.

Сам же порт уже неодноразово атакували українські дрони. Унаслідок цих атак порт втратив свою роботоздатність.

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?