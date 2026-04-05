Дроны повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск РФ

Ударные дроны повредили в ночь на 5 апреля один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, повреждение нефтепровода произошло во время утреннего отражения атаки дронов, когда обломки беспилотника повредили линию.

Впрочем, система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS зафиксировала пожар не на участке нефтепровода, а непосредственно на территории нефтебазы; вероятно, он является тем же пожаром, который начался там еще 23 марта.

Вероятно, губернатор мог иметь в виду береговую трубопроводную инфраструктуру порта, а не отдельную магистраль большой протяженности.

Сам же порт служит конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.

Это крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, и по данным Reuters он может обрабатывать до 1 млн баррелей нефти в сутки, из-за чего даже локальное повреждение трубного участка имеет логистический эффект.