Дроны повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск РФ

Ударные дроны повредили в ночь на 5 апреля один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.
Главные тезисы
- Атака дронов на нефтепровод в районе порта Приморска привела к серьезным повреждениям в инфраструктуре.
- Пока причины повреждения нефтепровода остаются неясными, возможно, это связано с предварительным пожаром на территории нефтебазы.
Очередная "бавовна" в Приморске: что известно
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, повреждение нефтепровода произошло во время утреннего отражения атаки дронов, когда обломки беспилотника повредили линию.
Впрочем, система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS зафиксировала пожар не на участке нефтепровода, а непосредственно на территории нефтебазы; вероятно, он является тем же пожаром, который начался там еще 23 марта.
Вероятно, губернатор мог иметь в виду береговую трубопроводную инфраструктуру порта, а не отдельную магистраль большой протяженности.
Это крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, и по данным Reuters он может обрабатывать до 1 млн баррелей нефти в сутки, из-за чего даже локальное повреждение трубного участка имеет логистический эффект.
Сам же порт уже не раз атаковали украинские дроны. В результате этих атак порт потерял свою работоспособность.
