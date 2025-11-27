Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ — відео

НПЗ був метою нічної атаки у Новокуйбишевську Самарської області. Жителі міста чули вибухи та бачили спалахи під час атаки дронів.
Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ
Спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.
Місцева влада атаку не коментувала.
АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» — російський нафтопереробний завод у Самарській області. Входить до групи ПАТ «НК «Роснефть».
Перед цим завод вже атакували 16 листопада та 19 жовтня.
Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували 118 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
