Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ — відео
Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ — відео

НПЗ
Джерело:  online.ua

НПЗ був метою нічної атаки у Новокуйбишевську Самарської області. Жителі міста чули вибухи та бачили спалахи під час атаки дронів.

Головні тези:

  • Дрони знову завдали атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, викликаючи вибухи та спалахи в ніч на 27 листопада.
  • Місцеві жителі стали свідками нічної атаки дронів та почули вибухи, які розгорнулися безпосередньо над НПЗ в Новокуйбишевську.
  • Атака дронів на Новокуйбишевський НПЗ – це вже третій інцидент за останні місяці, що створює загрозу для роботи підприємства.

Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ

Спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.

Місцева влада атаку не коментувала.

АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» — російський нафтопереробний завод у Самарській області. Входить до групи ПАТ «НК «Роснефть».

Перед цим завод вже атакували 16 листопада та 19 жовтня.

Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували 118 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

За даними відомства, 52 безпілотники нібито збиті над територією Білгородської області, 26 - над територією Курської, 18 - Самарської, по шість - над територіями Краснодарського краю та Брянської області, по два - над територією Воронезької, Оренбурзької та Липецької області, Ростовської областей та над акваторією Чорного моря.

