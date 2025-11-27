Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ — видео

По данным ведомства, 52 беспилотника якобы сбиты над территорией Белгородской области, 26 — над территорией Курской, 18 — Самарской, по шесть — над территориями Краснодарского края и Брянской области, по два — над территорией Воронежской, Оренбургской и Липецкой области.