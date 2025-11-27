Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ — видео

НПЗ являлся целью ночной атаки в Новокуйбышевске Самарской области. Жители города слышали взрывы и видели вспышки во время атаки дронов.
Главные тезисы
- Дроны совершили атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, вызвав взрывы и вспышки, чем повлекли угрозу работе предприятия.
- Эта ночная атака - уже третий инцидент за последние месяцы на заводе, что означает серьезную угрозу для производства.
- Минобороны России заявило, что страну атаковали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сбитые над различными территориями.
Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ
Вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.
Местные власти атаку не комментировали.
АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО «НК «Роснефть».
Перед этим завод уже атаковали 16 ноября и 19 октября.
Минобороны России заявило, что ночью страну атаковали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
