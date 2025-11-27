Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ — видео
Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ — видео

НПЗ
Источник:  online.ua

НПЗ являлся целью ночной атаки в Новокуйбышевске Самарской области. Жители города слышали взрывы и видели вспышки во время атаки дронов.

Главные тезисы

  • Дроны совершили атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, вызвав взрывы и вспышки, чем повлекли угрозу работе предприятия.
  • Эта ночная атака - уже третий инцидент за последние месяцы на заводе, что означает серьезную угрозу для производства.
  • Минобороны России заявило, что страну атаковали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сбитые над различными территориями.

Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ

Вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.

Местные власти атаку не комментировали.

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» — российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Входит в группу ПАО «НК «Роснефть».

Перед этим завод уже атаковали 16 ноября и 19 октября.

Минобороны России заявило, что ночью страну атаковали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, 52 беспилотника якобы сбиты над территорией Белгородской области, 26 — над территорией Курской, 18 — Самарской, по шесть — над территориями Краснодарского края и Брянской области, по два — над территорией Воронежской, Оренбургской и Липецкой области.

