Юлія Навальна — дружина вбитого Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального — цинічно почала стверджувати, що російський народ не винен у тому, що диктатор Володимир Путін веде війну проти України.

Навальна намагається виправдити воєнні злочини росіян

Під час інтерв'ю німецьким журналістам вона зізналася, як насправді ставиться до наступу ЗСУ в Курській області. Юлія Навальна почала цинічно брехати, що це все "має дві сторони".

На переконання “опозиціонерки”, дії України ще більше згуртують народ РФ та зміцнять владу Путіна.

Також у Навальної поцікавилися, чи вважає вона постачання зброї для України правильним рішенням.

Складно сказати. Бомби вражають і росіян, — відповіла Юлія, ігноруючи той факт, що Росія скидає на мирних українців сотні бомб щоденно. Поширити

Окрім того, вона безсоромно запевняє, що це лише "війна Путіна". Журналісти одразу звернули увагу Навальної на те, що саме звичайні російські військові кожного дня вбивають українців.

Звичайно, люди воюють. Але це його війна, — заявила “опозиціонерка”. Поширити

Попри це, вона не заперечила, що коли-небудь Росія повинна буде просити вибачення в українського народу.

Юлія Навальна одразу потрапила під шквал критики

Окрім розлючених українців, які обурені брехнею “опозиціонерки”, з коментарем виступив зовнішньополітичний експерт Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Він звернув увагу на те, що дружина Навального "не має жодного співчуття" до українців, яких вбиває Росія.

Очевидно, що вона не розуміє законне право України на самооборону, яке явно дозволяє і підтримує військовий наступ України на російську територію. Поширити

Ба більше, Кізеветтер назвав Навальну "адвокатом імперських претензій Росії" й закликав німецьку владу ніколи їй не довіряти.

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