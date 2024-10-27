Жена Навального возмутила мир ложью о войне РФ против Украины

Юлия Навальная – жена убитого Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального – цинично начала утверждать, что российский народ не виноват в том, что диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.
Главные тезисы
- Юлия Навальная возмутила общественность своими высказываниями о войне РФ против Украины, пытаясь оправдать военные преступления России.
- Навальная игнорирует факт ежедневного террора РФ против мирных украинцев.
- Эксперты отмечают, что жена Навального не демонстрирует никакого соболезнования украинскому народу и не понимает законное право Украины на самооборону.
Навальная пытается оправдать военные преступления россиян
Во время интервью немецким журналистам она призналась, как действительно относится к наступлению ВСУ в Курской области. Юлия Навальная начала цинично врать, что это все "имеет две стороны".
По убеждению "оппозиционерки", действия Украины еще больше сплотят народ РФ и укрепят власть Путина.
Также у Навальной поинтересовались, считает ли она снабжение Украины оружием правильным решением.
Кроме того, она беззастенчиво уверяет, что это только "война Путина". Журналисты сразу обратили внимание Навальной на то, что обычные российские военные каждый день убивают украинцев.
Несмотря на это, она не возразила, что когда-нибудь Россия должна будет извиняться перед украинским народом.
Юлия Навальная сразу попала под шквал критики
Кроме украинцев, возмущенных ложью "оппозиционерки", с комментарием выступил внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер.
Он обратил внимание на то, что жена Навального "не имеет никакого сострадания" к украинцам, которых убивает Россия.
Более того, Кизеветтер назвал Навальную "адвокатом имперских претензий России" и призвал немецкие власти никогда ей не доверять.
Историк Илько-Саша Ковальчук написал на своей странице в соцсети X:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-