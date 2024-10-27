Жена Навального возмутила мир ложью о войне РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Жена Навального возмутила мир ложью о войне РФ против Украины

Навальная пытается оправдать военные преступления россиян
Читати українською
Источник:  ZEIT ONLINE

Юлия Навальная – жена убитого Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального – цинично начала утверждать, что российский народ не виноват в том, что диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

Главные тезисы

  • Юлия Навальная возмутила общественность своими высказываниями о войне РФ против Украины, пытаясь оправдать военные преступления России.
  • Навальная игнорирует факт ежедневного террора РФ против мирных украинцев.
  • Эксперты отмечают, что жена Навального не демонстрирует никакого соболезнования украинскому народу и не понимает законное право Украины на самооборону.

Навальная пытается оправдать военные преступления россиян

Во время интервью немецким журналистам она призналась, как действительно относится к наступлению ВСУ в Курской области. Юлия Навальная начала цинично врать, что это все "имеет две стороны".

По убеждению "оппозиционерки", действия Украины еще больше сплотят народ РФ и укрепят власть Путина.

Также у Навальной поинтересовались, считает ли она снабжение Украины оружием правильным решением.

Сложно сказать. Бомбы поражают и россиян, — ответила Юлия, игнорируя тот факт, что Россия сбрасывает на мирных украинцев сотни бомб ежедневно.

Кроме того, она беззастенчиво уверяет, что это только "война Путина". Журналисты сразу обратили внимание Навальной на то, что обычные российские военные каждый день убивают украинцев.

Конечно, люди воюют. Но это его война, — заявила "оппозиционерка".

Несмотря на это, она не возразила, что когда-нибудь Россия должна будет извиняться перед украинским народом.

Юлия Навальная сразу попала под шквал критики

Кроме украинцев, возмущенных ложью "оппозиционерки", с комментарием выступил внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он обратил внимание на то, что жена Навального "не имеет никакого сострадания" к украинцам, которых убивает Россия.

Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, явно позволяющее и поддерживающее военное наступление Украины на российскую территорию.

Более того, Кизеветтер назвал Навальную "адвокатом имперских претензий России" и призвал немецкие власти никогда ей не доверять.

Историк Илько-Саша Ковальчук написал на своей странице в соцсети X:

Это интервью показывает российскую оппозиционерку, дающую мало поводов для надежды.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Разговоры Маска и Путина. Руководитель NASA выступил с четким требованием
Билл Нельсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Это произойдет до 28 октября. СМИ раскрыли планы Путина относительно Курщины
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин вместе с союзниками приближает ужасный сценарий — политолог
Путин сформировал новую ось зла

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?