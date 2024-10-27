Юлия Навальная – жена убитого Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального – цинично начала утверждать, что российский народ не виноват в том, что диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

Навальная пытается оправдать военные преступления россиян

Во время интервью немецким журналистам она призналась, как действительно относится к наступлению ВСУ в Курской области. Юлия Навальная начала цинично врать, что это все "имеет две стороны".

По убеждению "оппозиционерки", действия Украины еще больше сплотят народ РФ и укрепят власть Путина.

Также у Навальной поинтересовались, считает ли она снабжение Украины оружием правильным решением.

Сложно сказать. Бомбы поражают и россиян, — ответила Юлия, игнорируя тот факт, что Россия сбрасывает на мирных украинцев сотни бомб ежедневно. Поделиться

Кроме того, она беззастенчиво уверяет, что это только "война Путина". Журналисты сразу обратили внимание Навальной на то, что обычные российские военные каждый день убивают украинцев.

Конечно, люди воюют. Но это его война, — заявила "оппозиционерка". Поделиться

Несмотря на это, она не возразила, что когда-нибудь Россия должна будет извиняться перед украинским народом.

Юлия Навальная сразу попала под шквал критики

Кроме украинцев, возмущенных ложью "оппозиционерки", с комментарием выступил внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он обратил внимание на то, что жена Навального "не имеет никакого сострадания" к украинцам, которых убивает Россия.

Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, явно позволяющее и поддерживающее военное наступление Украины на российскую территорию. Поделиться

Более того, Кизеветтер назвал Навальную "адвокатом имперских претензий России" и призвал немецкие власти никогда ей не доверять.

Историк Илько-Саша Ковальчук написал на своей странице в соцсети X: