Дуда влаштував бойкот Лукашенку на саміті в Баку

Польський лідер Анджей Дуда не захотів позувати на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН (COP-29) у Баку, оскільки там був присутній білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Дуда не змінює свою позицію щодо Лукашенка

Як вдалося дізнатися журналісту Гжегожу Урбанеку, президент Польщі не хотів бути на спільній фотографії з поплічником російського диктатора Володимира Путіна.

Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній Александр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті, — розповідає представник ЗМІ. Поширити

Ще один інсайдер додав, що це було його свідоме рішення.

Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з Александром Лукашенком, — наголосив журналіст. Поширити

Що важливо розуміти, подібні вчинки на політичній арені мають велике значення. Анджей Дуда зробив це свідомо.

У Польщі виступили з новою заявою щодо України

За словами польського прем’єра Дональда Туска, після повернення Дональда Трампа у Білий дім — важливо не допустити послаблення України.

Він також наголосив, що офіційна Варшава не збирається кидати Україну напризволяще.

За жодних обставин ніхто не хоче, щоб Україна послабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та не відповідає нашим інтересам. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Варто зазначити, що останнім часом дедалі активніше почали ширитися чутки про “миротворчу місію”, яку нібито запропонує Дональд Трамп.

На цьому тлі Туск закликав не обговорювати те, чого поки навіть не існує.