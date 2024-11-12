Дуда влаштував бойкот Лукашенку на саміті в Баку

Польський лідер Анджей Дуда не захотів позувати на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН (COP-29) у Баку, оскільки там був присутній білоруський диктатор Олександр Лукашенко.
Головні тези:
- Анджей Дуда кинув своєрідний виклик Олександру Лукашенку.
- Вчинок польського лідера є символічним відмежуванням від диктаторського режиму Лукашенка.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив важливість збереження допомоги для України.
Дуда не змінює свою позицію щодо Лукашенка
Як вдалося дізнатися журналісту Гжегожу Урбанеку, президент Польщі не хотів бути на спільній фотографії з поплічником російського диктатора Володимира Путіна.
Ще один інсайдер додав, що це було його свідоме рішення.
Що важливо розуміти, подібні вчинки на політичній арені мають велике значення. Анджей Дуда зробив це свідомо.
У Польщі виступили з новою заявою щодо України
За словами польського прем’єра Дональда Туска, після повернення Дональда Трампа у Білий дім — важливо не допустити послаблення України.
Він також наголосив, що офіційна Варшава не збирається кидати Україну напризволяще.
Варто зазначити, що останнім часом дедалі активніше почали ширитися чутки про “миротворчу місію”, яку нібито запропонує Дональд Трамп.
На цьому тлі Туск закликав не обговорювати те, чого поки навіть не існує.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-