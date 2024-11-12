Дуда влаштував бойкот Лукашенку на саміті в Баку
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Дуда влаштував бойкот Лукашенку на саміті в Баку

Дуда
Джерело:  Polsat News

Польський лідер Анджей Дуда не захотів позувати на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН (COP-29) у Баку, оскільки там був присутній білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Головні тези:

  • Анджей Дуда кинув своєрідний виклик Олександру Лукашенку.
  • Вчинок польського лідера є символічним відмежуванням від диктаторського режиму Лукашенка.
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив важливість збереження допомоги для України.

Дуда не змінює свою позицію щодо Лукашенка

Як вдалося дізнатися журналісту Гжегожу Урбанеку, президент Польщі не хотів бути на спільній фотографії з поплічником російського диктатора Володимира Путіна.

Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній Александр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті, — розповідає представник ЗМІ.

Ще один інсайдер додав, що це було його свідоме рішення.

Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з Александром Лукашенком, — наголосив журналіст.

Що важливо розуміти, подібні вчинки на політичній арені мають велике значення. Анджей Дуда зробив це свідомо.

У Польщі виступили з новою заявою щодо України

За словами польського прем’єра Дональда Туска, після повернення Дональда Трампа у Білий дім — важливо не допустити послаблення України.

Він також наголосив, що офіційна Варшава не збирається кидати Україну напризволяще.

За жодних обставин ніхто не хоче, щоб Україна послабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та не відповідає нашим інтересам.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Варто зазначити, що останнім часом дедалі активніше почали ширитися чутки про “миротворчу місію”, яку нібито запропонує Дональд Трамп.

На цьому тлі Туск закликав не обговорювати те, чого поки навіть не існує.

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