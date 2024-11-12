Дуда устроил бойкот Лукашенко на саммите в Баку

Польский лидер Анджей Дуда не захотел позировать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29) в Баку, поскольку там присутствовал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Дуда не меняет свою позицию относительно Лукашенко

Как удалось узнать журналисту Гжегожу Урбанеку, президент Польши не хотел быть на совместной фотографии с приспешником российского диктатора Владимира Путина.

Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отграничение среди прочего в связи с участием Беларуси на украинском фронте, — рассказывает представитель СМИ. Поделиться

Еще один инсайдер добавил, что это было его сознательное решение.

Семейное фото является семейным фото, президент решил, чтобы у него было такое фото с Александром Лукашенко, — подчеркнул журналист. Поделиться

Что важно понимать, подобные поступки на политической арене имеют большое значение. Анджей Дуда сделал это осознанно.

В Польше выступили с новым заявлением об Украине

По словам польского премьера Дональда Туска, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — важно не допустить ослабления Украины.

Он также подчеркнул, что официальная Варшава не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

Ни в коем случае никто не хочет, чтобы Украина ослабела или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и не отвечает нашим интересам. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Стоит отметить, что в последнее время все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.

На этом фоне Туск призвал не обсуждать то, чего пока не существует.