Дуда устроил бойкот Лукашенко на саммите в Баку
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Политика
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Дуда устроил бойкот Лукашенко на саммите в Баку

Дуда
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Источник:  Polsat News

Польский лидер Анджей Дуда не захотел позировать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29) в Баку, поскольку там присутствовал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Главные тезисы

  • Анджей Дуда бросил своеобразный вызов Александру Лукашенко.
  • Поступок польского лидера является символическим отграничением от диктаторского режима Лукашенко.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность сохранения помощи для Украины.

Дуда не меняет свою позицию относительно Лукашенко

Как удалось узнать журналисту Гжегожу Урбанеку, президент Польши не хотел быть на совместной фотографии с приспешником российского диктатора Владимира Путина.

Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отграничение среди прочего в связи с участием Беларуси на украинском фронте, — рассказывает представитель СМИ.

Еще один инсайдер добавил, что это было его сознательное решение.

Семейное фото является семейным фото, президент решил, чтобы у него было такое фото с Александром Лукашенко, — подчеркнул журналист.

Что важно понимать, подобные поступки на политической арене имеют большое значение. Анджей Дуда сделал это осознанно.

В Польше выступили с новым заявлением об Украине

По словам польского премьера Дональда Туска, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — важно не допустить ослабления Украины.

Он также подчеркнул, что официальная Варшава не собирается бросать Украину на произвол судьбы.

Ни в коем случае никто не хочет, чтобы Украина ослабела или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и не отвечает нашим интересам.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Стоит отметить, что в последнее время все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.

На этом фоне Туск призвал не обсуждать то, чего пока не существует.

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