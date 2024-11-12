Дуда устроил бойкот Лукашенко на саммите в Баку

Польский лидер Анджей Дуда не захотел позировать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29) в Баку, поскольку там присутствовал белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Главные тезисы
- Анджей Дуда бросил своеобразный вызов Александру Лукашенко.
- Поступок польского лидера является символическим отграничением от диктаторского режима Лукашенко.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность сохранения помощи для Украины.
Дуда не меняет свою позицию относительно Лукашенко
Как удалось узнать журналисту Гжегожу Урбанеку, президент Польши не хотел быть на совместной фотографии с приспешником российского диктатора Владимира Путина.
Еще один инсайдер добавил, что это было его сознательное решение.
Что важно понимать, подобные поступки на политической арене имеют большое значение. Анджей Дуда сделал это осознанно.
В Польше выступили с новым заявлением об Украине
По словам польского премьера Дональда Туска, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — важно не допустить ослабления Украины.
Он также подчеркнул, что официальная Варшава не собирается бросать Украину на произвол судьбы.
Стоит отметить, что в последнее время все активнее стали распространяться слухи о “миротворческой миссии”, которую якобы предложит Дональд Трамп.
На этом фоне Туск призвал не обсуждать то, чего пока не существует.
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