"Дуже багато зброї". Кремль панікує через можливості України
Категорія
Україна
Дата публікації

"Дуже багато зброї". Кремль панікує через можливості України

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков закликав росіян не поспішати радіти тому, що президент США Дональд Трамп активно зменшує допомогу для України, оскільки у ЗСУ є ще дуже багато зброї у резервах.

Головні тези:

  • Влада РФ не приховує, що Україна має ще багато ресурсів для стримування російської армії.
  • Москва демонструє недовіру до рішень та заяв Дональда Трампа.

У Путіна не вірять, що Трамп може врятувати армію РФ від поразки

З новою заявою з цього приводу представник диктатора Володимира Путіна виступив під час конференції у Вищій школі економіки.

Речник Кремля цинічно заявив, що РФ завжди має бути готовою відстоювати свої інтереси.

Багато хто зараз поспішає надягати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск вимкне свої системи зв'язку, і в нас усе вийде.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За словами Пєскова, навіть у разі припинення усієї допомоги Україні з боку західних союзників — у ЗСУ все одно “залишиться ще дуже багато зброї”.

Нещодавно спікер російського диктатора підтвердив, що офіційні Москва та Вашингтон тільки розпочинають відновлення двосторонніх відносин.

Згідно з даними ЗМІ, спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

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