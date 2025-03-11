Речник Кремля Дмитро Пєсков закликав росіян не поспішати радіти тому, що президент США Дональд Трамп активно зменшує допомогу для України, оскільки у ЗСУ є ще дуже багато зброї у резервах.
Головні тези:
- Влада РФ не приховує, що Україна має ще багато ресурсів для стримування російської армії.
- Москва демонструє недовіру до рішень та заяв Дональда Трампа.
У Путіна не вірять, що Трамп може врятувати армію РФ від поразки
З новою заявою з цього приводу представник диктатора Володимира Путіна виступив під час конференції у Вищій школі економіки.
Речник Кремля цинічно заявив, що РФ завжди має бути готовою відстоювати свої інтереси.
За словами Пєскова, навіть у разі припинення усієї допомоги Україні з боку західних союзників — у ЗСУ все одно “залишиться ще дуже багато зброї”.
Нещодавно спікер російського диктатора підтвердив, що офіційні Москва та Вашингтон тільки розпочинають відновлення двосторонніх відносин.
Згідно з даними ЗМІ, спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
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