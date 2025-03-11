Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не спешить радоваться тому, что президент США Дональд Трамп активно уменьшает помощь для Украины, поскольку у ВСУ еще очень много оружия в резервах.
Главные тезисы
- Власти РФ не скрывают, что у Украины есть еще много ресурсов для сдерживания российской армии.
- Москва демонстрирует недоверие к решениям и заявлениям Дональда Трампа.
В Путина не верят, что Трамп может спасти армию РФ от поражения
С новым заявлением по этому поводу представитель диктатора Владимира Путина выступил на конференции в Высшей школе экономики.
Спикер Кремля цинично заявил, что РФ всегда должна быть готова отстаивать свои интересы.
По словам Пескова, даже в случае прекращения всей помощи Украине со стороны западных союзников — у ВСУ все равно "останется еще очень много оружия".
Недавно спикер российского диктатора подтвердил, что официальные Москва и Вашингтон только приступают к возобновлению двусторонних отношений.
Согласно данным СМИ, спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует во второй раз посетить Москву для встречи с Путиным.
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