"Очень много оружия". Кремль паникует из-за возможностей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

"Очень много оружия". Кремль паникует из-за возможностей Украины

В Путина не верят, что Трамп может спасти армию РФ от поражения
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не спешить радоваться тому, что президент США Дональд Трамп активно уменьшает помощь для Украины, поскольку у ВСУ еще очень много оружия в резервах.

Главные тезисы

  • Власти РФ не скрывают, что у Украины есть еще много ресурсов для сдерживания российской армии.
  • Москва демонстрирует недоверие к решениям и заявлениям Дональда Трампа.

В Путина не верят, что Трамп может спасти армию РФ от поражения

С новым заявлением по этому поводу представитель диктатора Владимира Путина выступил на конференции в Высшей школе экономики.

Спикер Кремля цинично заявил, что РФ всегда должна быть готова отстаивать свои интересы.

Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск выключит свои системы связи, и у нас все получится.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По словам Пескова, даже в случае прекращения всей помощи Украине со стороны западных союзников — у ВСУ все равно "останется еще очень много оружия".

Недавно спикер российского диктатора подтвердил, что официальные Москва и Вашингтон только приступают к возобновлению двусторонних отношений.

Согласно данным СМИ, спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует во второй раз посетить Москву для встречи с Путиным.

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