Два безпілотники впали на території Латвії — летіли з боку РФ
Джерело:  LSM

Повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії з боку Росії.

Головні тези:

  • Два безпілотники впали на території Латвії, їх проникнення було зафіксовано силами НЗС.
  • Один з дронів впав на території підприємства East-West Transit, потрапивши у порожній нафтовий резервуар.

Два дрони впали у латвійській Резекні

Національні збройні сили Латвії (НЗС) близько 5.30 розповіли про фіксацію двох безпілотників, які впали на території країни, і що на місці події перебувають підрозділи НЗС, Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби.

Близько 3:30 до поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів в Резекні було видно дим.

Попередня інформація вказує, що на місці події, можливо, впав дрон. Служби з'ясовують обставини того, що сталося.

Згодом голова ради Резекненського краю Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території Резекненської філії підприємства East-West Transit.

Безпілотник потрапив у порожній нафтовий резервуар.

Тим часом у Резекні та на території Резекненського та Лудзенського країв 7 травня скасовані навчання у всіх освітніх закладах.

У Балвському краї вирішили, що в школах навчання проходитиме дистанційно, а дитячі садки не закриватимуться.

