Два безпілотники впали на території Латвії — летіли з боку РФ

Повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії з боку Росії.

Два дрони впали у латвійській Резекні

Національні збройні сили Латвії (НЗС) близько 5.30 розповіли про фіксацію двох безпілотників, які впали на території країни, і що на місці події перебувають підрозділи НЗС, Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби.

Близько 3:30 до поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів в Резекні було видно дим.

Попередня інформація вказує, що на місці події, можливо, впав дрон. Служби з'ясовують обставини того, що сталося.

⚠️Rēzeknē nogāzies kaujas drons ! Progresīvā Vienotība nav spējīga aizsargāt Latviju❗️Par šīm neizdarībām tiks vērtēta katra atbildība, tanī skaitā ministra un premjeresa❗️

Sodien, 7. maijā, ap 3.30 Valsts policija ir sanemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Rēzeknē — Edmunds Zivtiņš (@zivtinsh) May 7, 2026

Згодом голова ради Резекненського краю Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території Резекненської філії підприємства East-West Transit. Поширити

Безпілотник потрапив у порожній нафтовий резервуар.

Тим часом у Резекні та на території Резекненського та Лудзенського країв 7 травня скасовані навчання у всіх освітніх закладах.

У Балвському краї вирішили, що в школах навчання проходитиме дистанційно, а дитячі садки не закриватимуться.