Два безпілотники впали на території Латвії — летіли з боку РФ

Повітряні сили Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії з боку Росії.
Головні тези:
- Два безпілотники впали на території Латвії, їх проникнення було зафіксовано силами НЗС.
- Один з дронів впав на території підприємства East-West Transit, потрапивши у порожній нафтовий резервуар.
Два дрони впали у латвійській Резекні
Національні збройні сили Латвії (НЗС) близько 5.30 розповіли про фіксацію двох безпілотників, які впали на території країни, і що на місці події перебувають підрозділи НЗС, Держполіції та Державної пожежно-рятувальної служби.
Близько 3:30 до поліції надійшов виклик із інформацією про те, що на об'єкті зберігання нафтопродуктів в Резекні було видно дим.
Попередня інформація вказує, що на місці події, можливо, впав дрон. Служби з'ясовують обставини того, що сталося.
⚠️Rēzeknē nogāzies kaujas drons ! Progresīvā Vienotība nav spējīga aizsargāt Latviju❗️Par šīm neizdarībām tiks vērtēta katra atbildība, tanī skaitā ministra un premjeresa❗️— Edmunds Zivtiņš (@zivtinsh) May 7, 2026
Sodien, 7. maijā, ap 3.30 Valsts policija ir sanemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Rēzeknē pic.twitter.com/xGpkgrlxZT
Безпілотник потрапив у порожній нафтовий резервуар.
Тим часом у Резекні та на території Резекненського та Лудзенського країв 7 травня скасовані навчання у всіх освітніх закладах.
У Балвському краї вирішили, що в школах навчання проходитиме дистанційно, а дитячі садки не закриватимуться.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-