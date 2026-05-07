Два беспилотника упали на территории Латвии — летели со стороны РФ

Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии со стороны России.
Главные тезисы
- Проникновение двух беспилотников из России на территорию Латвии вызвало тревогу в вооруженных силах и правоохранительных органах страны.
- Один из дронов упал на территории предприятия East-West Transit, попав в пустой нефтяной резервуар, вызвав опасения относительно возможных последствий.
Два дрона упали в латвийской Резекне
Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) около 5.30 рассказали о фиксации двух упавших на территории страны беспилотников и на месте происшествия находятся подразделения НЗС, Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы.
Около 3:30 в полицию поступил вызов с информацией о том, что на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне был виден дым.
Предварительная информация указывает, что на месте происшествия, возможно, упал дрон. Службы выясняют обстоятельства произошедшего.
⚠️Rēzeknē nogāzies kaujas drons ! Progresīvā Vienotība nav spējīga aizsargāt Latviju❗️Par šīm neizdarībām tiks vērtēta katra atbildība, tanī skaitā ministra un premjeresa❗️— Edmunds Zivtiņš (@zivtinsh) May 7, 2026
Sodien, 7. maijā, ap 3.30 Valsts policija ir sanemts izsaukums uz naftas uzglabāšanas objektu Rēzeknē pic.twitter.com/xGpkgrlxZT
Беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар.
Тем временем в Резекне и на территории Резекненского и Лудзенского краев 7 мая отменены учения во всех образовательных учреждениях.
В Балвском крае решили, что в школах обучение будет проходить дистанционно, а детские сады не будут закрываться.
