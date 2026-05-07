Два беспилотника упали на территории Латвии — летели со стороны РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Два беспилотника упали на территории Латвии — летели со стороны РФ

полиция
Read in English
Читати українською
Источник:  LSM

Воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии со стороны России.

Главные тезисы

  • Проникновение двух беспилотников из России на территорию Латвии вызвало тревогу в вооруженных силах и правоохранительных органах страны.
  • Один из дронов упал на территории предприятия East-West Transit, попав в пустой нефтяной резервуар, вызвав опасения относительно возможных последствий.

Два дрона упали в латвийской Резекне

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) около 5.30 рассказали о фиксации двух упавших на территории страны беспилотников и на месте происшествия находятся подразделения НЗС, Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы.

Около 3:30 в полицию поступил вызов с информацией о том, что на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне был виден дым.

Предварительная информация указывает, что на месте происшествия, возможно, упал дрон. Службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Впоследствии председатель совета Резекненского края Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории Резекненского филиала предприятия East-West Transit.

Беспилотник попал в пустой нефтяной резервуар.

Тем временем в Резекне и на территории Резекненского и Лудзенского краев 7 мая отменены учения во всех образовательных учреждениях.

В Балвском крае решили, что в школах обучение будет проходить дистанционно, а детские сады не будут закрываться.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша и Латвия закрыли воздушное пространство у границ на фоне провокаций РФ
граница
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия успешно протестировала "экономную" ракету-перехватчик дронов — видео
Латвия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия заявила о повреждении подводного кабеля на Балтике
море

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?