Два великі нафтопорти РФ припинили роботу після атак українських дронів

Два найбільші нафтові порти Росії на Чорному морі призупинили завантаження нафти на танкери після нічних дронових ударів України по РФ.
Головні тези:
- Українські дрони атакували два великі нафтопорти РФ на Чорному морі, що призвело до припинення роботи терміналів.
- Зупинка роботи нафтопортів Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтобази Шесхарис призвела до зупинки експорту понад двох мільйонів барелів нафти на добу.
- Україна посилила атаки на російські нафтові активи, що призвело до обмеження експорту бензину та розгляду питання щодо дизельного палива.
Два нафтотермінали РФ припинили роботу після атаки українських дронів
Попередньо, йдеться про два великих термінали біля Новоросійська в РФ — термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та нафтобазу Шесхарис.
Ці два термінали разом експортують понад два мільйони барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. СРС та Шесхарис — важлива частина світового ланцюга нафтопостачання, який перекачує понад 40 млн барелів на добу.
З початку серпня Україна радикально посилила свої атаки на російські нафтові активи, що спонукало Кремль заборонити експорт бензину та розглянути питання про обмеження на дизельне паливо. Ці атаки були зосереджені на нафтопереробних заводах, але порти та насосні станції також стали цілями.
Загалом за ніч з 23 на 24 вересня під ударами Сил оборони України опинилися НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області РФ, також дрони атакували Астраханський газопереробний завод. Усі цілі було вражено.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-