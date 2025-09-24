Два великі нафтопорти РФ припинили роботу після атак українських дронів

Два найбільші нафтові порти Росії на Чорному морі призупинили завантаження нафти на танкери після нічних дронових ударів України по РФ.

Два нафтотермінали РФ припинили роботу після атаки українських дронів

Попередньо, йдеться про два великих термінали біля Новоросійська в РФ — термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) та нафтобазу Шесхарис.

Якщо в СРС заявили, що зупинка пов'язана виключно з повітряними тривогами, то щодо нафтобази точних даних поки що немає окрім факту припинення роботи. Поширити

Ці два термінали разом експортують понад два мільйони барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. СРС та Шесхарис — важлива частина світового ланцюга нафтопостачання, який перекачує понад 40 млн барелів на добу.

З початку серпня Україна радикально посилила свої атаки на російські нафтові активи, що спонукало Кремль заборонити експорт бензину та розглянути питання про обмеження на дизельне паливо. Ці атаки були зосереджені на нафтопереробних заводах, але порти та насосні станції також стали цілями.

Загалом за ніч з 23 на 24 вересня під ударами Сил оборони України опинилися НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області РФ, також дрони атакували Астраханський газопереробний завод. Усі цілі було вражено.