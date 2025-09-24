Два крупных нефтепорта РФ прекратили работу после атак украинских дронов
Два крупных нефтепорта РФ прекратили работу после атак украинских дронов

порт
Источник:  Bloomberg

Два крупнейших нефтяных порта России на Черном море приостановили загрузку нефти на танкеры после ночных дроновых ударов Украины по РФ.

Главные тезисы

  • Атаки украинских дронов привели к остановке работы двух крупных нефтепортов России на Черном море.
  • Остановка экспорта более двух миллионов баррелей нефти в сутки оказала серьезное влияние на мировой рынок энергоносителей.
  • Украина усилила атаки на российские нефтяные активы, что вызвало обострение ситуации и возможные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.

Два нефтетерминала РФ прекратили работу после атаки украинских дронов

Предварительно речь идет о двух крупных терминалах возле Новороссийска в РФ — терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) и нефтебазе Шесхарис.

Если в СРС заявили, что остановка связана исключительно с воздушными тревогами, то по поводу нефтебазы точных данных пока нет кроме факта прекращения работы.

Эти два терминала вместе экспортируют более двух миллионов баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. СРС и Шесхарис — важная часть мировой цепи нефтеснабжения, перекачивающей более 40 млн баррелей в сутки.

С начала августа Украина радикально усилила свои атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть вопрос об ограничении дизельного топлива. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но порты и насосные станции тоже стали целями.

За ночь с 23 на 24 сентября под ударами Сил обороны Украины оказались НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области РФ, также дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Все цели были поражены.

