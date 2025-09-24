Два крупных нефтепорта РФ прекратили работу после атак украинских дронов

Два крупнейших нефтяных порта России на Черном море приостановили загрузку нефти на танкеры после ночных дроновых ударов Украины по РФ.

Два нефтетерминала РФ прекратили работу после атаки украинских дронов

Предварительно речь идет о двух крупных терминалах возле Новороссийска в РФ — терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) и нефтебазе Шесхарис.

Если в СРС заявили, что остановка связана исключительно с воздушными тревогами, то по поводу нефтебазы точных данных пока нет кроме факта прекращения работы. Поделиться

Эти два терминала вместе экспортируют более двух миллионов баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. СРС и Шесхарис — важная часть мировой цепи нефтеснабжения, перекачивающей более 40 млн баррелей в сутки.

С начала августа Украина радикально усилила свои атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть вопрос об ограничении дизельного топлива. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но порты и насосные станции тоже стали целями.

За ночь с 23 на 24 сентября под ударами Сил обороны Украины оказались НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающие станции в Волгоградской области РФ, также дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Все цели были поражены.