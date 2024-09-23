Двоє російських підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську

У російському Омську двоє школярів нібито спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі за обіцяну винагороду у розмірі 20 тис дол.
Головні тези:
- Двоє школярів з Росії спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську за обіцяну винагороду.
- Зловмисниками виявилися підлітки віком 16 років.
- Школярі виконали завдання спалити гелікоптери за винагороду, обіцяні кошти так і не були отримані, а їхні дії призвели до значних матеріальних збитків.
Російські школярі знищили гелікоптер в Омську
За даними росЗМІ, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня.
Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.
Проте вже невдовзі підпалювачів було затримано.
Зазначається, що зловмисниками виявилися 16-річні школярі.
Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму, проте обіцяні гроші вони так і не отримали.
Школярі з РФ спалили вертоліт Мі-8 у Ноябрську
У російському місті Ноябрськ двоє школярів, виконуючи завдання за грошову винагороду, спалили вертоліт Мі-8. У гвинтокрила вцілів лише хвіст
Так, двоє хлопців 13 і 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, після чого облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.
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