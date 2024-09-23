Двоє російських підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську

У російському Омську двоє школярів нібито спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі за обіцяну винагороду у розмірі 20 тис дол.

Російські школярі знищили гелікоптер в Омську

За даними росЗМІ, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня.

Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Проте вже невдовзі підпалювачів було затримано.

Зазначається, що зловмисниками виявилися 16-річні школярі.

Підпалювачі гелікоптера в Омську

Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму, проте обіцяні гроші вони так і не отримали.

Школярі з РФ спалили вертоліт Мі-8 у Ноябрську

У російському місті Ноябрськ двоє школярів, виконуючи завдання за грошову винагороду, спалили вертоліт Мі-8. У гвинтокрила вцілів лише хвіст

Зазначається, що інцидент трапився в ніч на 11 вересня. Поширити

Так, двоє хлопців 13 і 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, після чого облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.