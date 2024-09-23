Двоє російських підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську
Категорія
Події
Дата публікації

Двоє російських підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську

Гелікоптер
Джерело:  online.ua

У російському Омську двоє школярів нібито спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі за обіцяну винагороду у розмірі 20 тис дол.

Головні тези:

  • Двоє школярів з Росії спалили гелікоптер Мі-8 на авіабазі в Омську за обіцяну винагороду.
  • Зловмисниками виявилися підлітки віком 16 років.
  • Школярі виконали завдання спалити гелікоптери за винагороду, обіцяні кошти так і не були отримані, а їхні дії призвели до значних матеріальних збитків.

Російські школярі знищили гелікоптер в Омську

За даними росЗМІ, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня.

Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Проте вже невдовзі підпалювачів було затримано.

Зазначається, що зловмисниками виявилися 16-річні школярі.

Підпалювачі гелікоптера в Омську

Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму, проте обіцяні гроші вони так і не отримали.

Школярі з РФ спалили вертоліт Мі-8 у Ноябрську

У російському місті Ноябрськ двоє школярів, виконуючи завдання за грошову винагороду, спалили вертоліт Мі-8. У гвинтокрила вцілів лише хвіст

Зазначається, що інцидент трапився в ніч на 11 вересня.

Так, двоє хлопців 13 і 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, після чого облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вперше збили гелікоптер армії РФ за допомогою дешевого БпЛА
Мі-8
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони збили гелікоптер РФ у Сумській області
Сумська ОВА
Ka-52
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Залишився лише хвіст. У РФ школярі спалили вертоліт Мі-8 — фото
Залишився лише хвіст. У РФ школярі спалили вертоліт Мі-8 — фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?